İŞKUR KPSS şartı olmadan 5000 TL maaş ile personel alınacağını duyurdu!

İşsizlik oranının iyice artış gösterdiği pandemi süreci içinde vatandaşları sevindirecek bir haber de İŞKUR’dan geldi. Farklı şehirlerde ve hastanelerde İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre İŞKUR üzerinden KPSS puan koşulu olmadan çok sayıda alım yapılacağı belirtildi. Başvurular sırasında ilgili adımlar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Muhasebe personeli

Büro personeli

Acil Tıp Teknisyeni

Hasta kayıt kabul görevlisi

Hasta danışmanı

Hastane hizmetlisi.

Şoför

Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni

Teknisyen

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Anestezi Teknikeri

Diş hekimi yardımcısı

Acil Tıp Teknisyeni

Doktor yardımcısı

Diyaliz Teknikeri.

Temizlik personeli

Güvenlik görevlisi

Ambuans sürücüsü

Büro memuru

Hasta bakımı elemanı

Tıbbi sekreter

Hemşire

Ebe

Başvuru Koşulları Nedir?

Hastane kapsamında çalışacak olan personeller için farklı kadrolar açıldığı belirtildi. Başvurularda en az ilk okul mezunu olunması talep edilmektedir. Aşağıdaki kısımda alım yapılacak kadrolar sıralanmaktadır.

Aşağıdaki kısımda başvuru yapabilmek için gereken koşullar yer almaktadır.

TC vatandaşı olmak

En az 18 yaşı doldurmuş olmak

En ilk okul mezunu olmak

Hastane ortamında çalışmalara devam edebilmek için engel sorunu olmaması

Alınacak olan görevi yapmasına herhangi bir sağlık sorunu olmaması

Hastalar ile ilişkilerin iyi olma ve anlaşma durumları

Diksiyonların düzgün olması

İŞKUR’un iş ilanına başvurabilmek için aşağıdaki intenet adresine gidilmesi gerekmektedir.