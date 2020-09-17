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İŞKUR KPSS şartı olmadan 5000 TL maaş ile personel alınacağını duyurdu!

İŞKUR’dan iş arayan vatandaşları sevindirecek haber geldi. Yapılan açıklamaya göre KPSS şartı olmadan 5000 TL maaş ile personel alınacak! İnternet üzerinde araştırmalar başladı…

17 Eylül 2020 Perşembe 13:17
İŞKUR KPSS şartı olmadan 5000 TL maaş ile personel alınacağını duyurdu!
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İşsizlik oranının iyice artış gösterdiği pandemi süreci içinde vatandaşları sevindirecek bir haber de İŞKUR’dan geldi. Farklı şehirlerde ve hastanelerde İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre İŞKUR üzerinden KPSS puan koşulu olmadan çok sayıda alım yapılacağı belirtildi. Başvurular sırasında ilgili adımlar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Hastane kapsamında çalışacak olan personeller için farklı kadrolar açıldığı belirtildi. Başvurularda en az ilk okul mezunu olunması talep edilmektedir. Aşağıdaki kısımda alım yapılacak kadrolar sıralanmaktadır.

  • Muhasebe personeli
  • Büro personeli
  • Acil Tıp Teknisyeni
  • Hasta kayıt kabul görevlisi
  • Hasta danışmanı
  • Hastane hizmetlisi.
  • Şoför
  • Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
  • Teknisyen
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
  • Anestezi Teknikeri
  • Diş hekimi yardımcısı
  • Acil Tıp Teknisyeni
  • Doktor yardımcısı
  • Diyaliz Teknikeri.
  • Temizlik personeli
  • Güvenlik görevlisi
  • Ambuans sürücüsü
  • Büro memuru
  • Hasta bakımı elemanı
  • Tıbbi sekreter
  • Hemşire
  • Ebe

Başvuru Koşulları Nedir?

Aşağıdaki kısımda başvuru yapabilmek için gereken koşullar yer almaktadır.

  • TC vatandaşı olmak
  • En az 18 yaşı doldurmuş olmak
  • En ilk okul mezunu olmak
  • Hastane ortamında çalışmalara devam edebilmek için engel sorunu olmaması
  • Alınacak olan görevi yapmasına herhangi bir sağlık sorunu olmaması
  • Hastalar ile ilişkilerin iyi olma ve anlaşma durumları
  • Diksiyonların düzgün olması

İŞKUR’un iş ilanına başvurabilmek için aşağıdaki intenet adresine gidilmesi gerekmektedir.

  • esube.iskur.gov.tr


Son Güncelleme: 17.09.2020 13:17
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Anahtar Kelimeler:
IşkurIş Ilanı
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