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İŞKUR kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır?

Ülkemizdeki çok sayıdaki işsiz vatandaşlar İŞKUR'a kayıt oluşturarak iş bulmaya çalışıyorlar. Birçok kişinin merakla araştırdığı 'İŞKUR kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır?' sorularının yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

27 Aralık 2021 Pazartesi 21:04
İŞKUR kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl ve nereden alınır?
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İŞKUR kayıt belgesi, İŞKUR sisteminde kaydı bulunan ve profili aktif olan, iş arayan vatandaşlara verilen bir belgedir. İŞKUR kayıt belgesi almak ilk olarak sistemde işsizlik kaydı açılması ve profilini aktif hale getirmesi gerekiyor.

İŞKUR kayıt belgesi nedir?

İŞKUR sistemi üzerinden iş arayan, profil oluşturan ve profilini aktifleştiren, vatandaşların işsiz ve iş aradıklarını gösteren belgedir.

İŞKUR kayıt belgesi ne işe yarar?

İŞKUR aktif kayıt belgesi, vatandaşların iş başvuruları esnasında işsiz olduklarını göstermek için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra özel sektörde işverenlerin İŞKUR’a kayıtlı ve iş arama statüsü aktif olan vatandaşları işe almaları durumunda sigorta prim teşviklerinden faydalandıkları için iş arama kaydının aktif olduğunu göstermek için bu belgeyi işe alınacak olan vatandaşlardan isterler.

İŞKUR kayıt belgesi nereden alınır?

İŞKUR kayıt belgesini temin etmek isteyen vatandaşlar;

-Bağlı oldukları İŞKUR Müdürlüklerinden veya,

-E-devlet sistemi üzerinden alabilirler.

İŞKUR kayıt belgesi e devletten alınır mı?

İŞKUR kayıt belgesini e-devlet sistemi üzerinden online(çevrimiçi) olarak alınabilir. E-devlet sisteminden belgeyi almak için ilk olarak kaydınız bulunmalı, profil ve özgeçmiş bilgilerinizi tamamlayıp ve profili aktif hale getirmek gerekir.

E-devletten İŞKUR iş arayan kayıt belgesi nasıl alınır?

-Belge e-devlet sisteminde rahatça temin edebilirsiniz.

- İlk olarak belgeyi almadan önce İŞKUR profilini oluşturunuz ve öğrenim bilgileri ile özgeçmiş bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde tamamlamak gerekmekte.

-Profili eksiksiz tamamladıktan sonra son olarak İŞKUR sayfanızda yer alan İş Arama Statüsü kısmını Yeni Kayıt-Aktif olarak işaretlemeniz gerekiyor.

-Daha sonrasında e-devlet sistemine T.C. kimlik numaranızla ve şifrenizle giriş yaparak İŞKUR aktif belgesini alabilirsiniz.

İŞKUR kayıt belgesi öneği

İŞKUR kayıt belgesinin önek sayfası aşağıdaki gibidir. E-devlet sisteminden İŞKUR kayıt belgesi alma işlemini tamamlamnızın ardından alacağınız önek belge aşağıdaki gibi olacak.

İŞKUR kayıt sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR kayıt belgesi sorgulamasının e-devlet sisteminden şifrenizle birlikte belge sorgulama ekranından yapılmak mümkündür. İşverenler, sizin adınıza İŞKUR kayıt sorgulaması yapamazlar. Sigortalı kişinin T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sorgulama işlemini yapabilir.

E-devlet sisteminden İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İŞKUR sistemine kaydınızı oluşturmak için İŞKUR Müdürlüğü’ne kimliğinizle başvuru yapabilir veya e-devlet sistemi üzerinden giriş yapıp kolayca profil sayfası oluşturulabilir. E-devlet sisteminden İŞKUR kaydı oluşturmak için;

-İlk olarak www.iskur.gov.tr intenet adresi üzerinden İŞKUR iş arayan sayfasına giriş yapın.

-Karşınıza çıkan sayfadan e-devlet ile giriş seçeneğini kullanarak kayıt sayfasına giriş yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 27.12.2021 21:04
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