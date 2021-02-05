İŞKUR kaydı için gerekli belgeler nelerdir, kayıt nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından vatandaşların istihdam edilmesine yönelik birçok program bulunmaktadır. Vatandaşlar İŞKUR’a kayıt yaptırarak bu programlara katılabilir ve iş sahibi olabilirler.

İŞKUR’a nasıl kayıt yapılır?

İŞKUR kaydı hem intenet üzerinden çevrimiçi olarak hem de il ve ilçelerde bulunan İŞKUR merkezlerinden kolaylıkla yapılmaktadır.

İntenet üzerinden İŞKUR’a kayıt yaptırmak için;

www.iskur.gov.tr adresine girin,

Açılan pencerede üst menüde bulunan ‘İntenet Şubesi’ butonuna tıklayın,

Sayfada sol üst kısımda bulunan ‘İş Arayan’ sekmesinin altındaki ‘Üye Ol’ seçeneğine girin,

Ekranda açılan ‘Üyelik Sözleşmesi’ni okuduktan sonra ‘Onaylıyorum’ seçeneğine tıklayın.

Kayıt formu sayfasına girdikten sonra;

T.C. kimlik numarası, ad ve soyad, baba adı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ileri seçeneğine basın. Açılan sayfada talep edilen adres ve iletişim bilgilerinizi girin. İŞKUR’a kolaylıkla giriş yapabilmek için şifrenizi oluşturun ve kendinize ait bir güvenlik sorusu ile yanıtı seçin. Son olarak tüm bilgileri doldurduktan sonra ‘Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et’ butonuna tıklayın.

İŞKUR kaydı için gerekli evraklar nelerdir?

İŞKUR merkezlerinden kaydınızı oluşturmak istiyorsanız beyan etmeniz gerek bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şöyle sıralanır:

3 adet güncel vesikalık fotoğraf

İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

IBAN numarası

Aile durum belgesi

İŞKUR’a kimler kayıt yaptırabilir?

İŞKUR özgeçmiş nasıl oluşturulur?

İŞKUR’a kayıt yaptırabilmek için bazı kayıt şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki, kişinin 14 yaşını doldurmuş olmasıdır. Bunun yanında engelli kaydı bulunan, eski hükümlü kaydı olan, öncelikli gönderme ayrıcalığına sahip bireylerin, kayıtları geçerlilik süresini yitirmiş ya da yayından kaldırılmış olan kişilerin gerekli belgeleri sağlayarak İŞKUR merkezlerinde belgelerini onaylatmaları gerekmektedir. Belgelerini onaylattıktan sonra yeniden kayıt yaptırabilirler. İŞKUR’a kayıt yaptırmak tamamen ücretsizdir.

İŞKUR üzerinden özgeçmişinizi oluşturduğunuz başvuru yaptığınız şirketler sizleri daha iyi tanıyacak ve işe alımlarda seçimlerini kolaylaştırmış olacaksınız. Özgeçmiş oluşturmak için şu adımları takip edebilirsiniz;

www.iskur.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

‘Özgeçmiş’ menüsüne girerek eğitim, iş tercihi ve deneyim gibi bilgilerinizi girin. Burada eğitim ve meslek bilgilerinin girilmesi zorunludur.

İŞKUR işveren kaydı nasıl yapılır?

Günümüzde birçok işveren, İŞKUR aracılığıyla şirketi için eleman istihdam etmektedir. İŞKUR’da işveren kaydı yaptırmak için gerekli işlemler şunlardır;

e-sube.iskur.gov.tr adresine girdikten sonra ‘İşveren’ seçeneğinin altındaki ‘Üye Ol’ seçeneğine tıklayın,

Açılan sayfada ‘Genel Koşullar’ maddelerini okuduktan sonra ‘Onaylıyorum’ seçeneğini işaretleyin,

Onay verdikten sonra;

SGK numarası,

Vergi numarası,

Vergi kimlik numarası,

Ana faaliyet grubu,

Alt faaliyet grubu,

Yasal durumu,

Kuruluş tarihi,

Adres bilgileri,

İletişim bilgilerini doldurduktan sonra ‘İleri’ butonuna tıklayın ve İŞKUR şifrenizi oluşturun.