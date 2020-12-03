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İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanları listesi

İŞKUR tarafından açıklanan işçi alımına göre kadro alımlarının hangi alanlarında boşluk olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı işçi alım ilamlarının listesi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:16
İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanları listesi
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İŞKUR’un kamu görevlileri listesi ve dışarıdan işçi işe alma duyuruları büyük ilgi gördü. İŞKUR, iş arayanlarla iş arayanları bir araya getirmeye devam ediyor. İşe alım ilanları ve kurumsal olmayan kamu işçisi işe alım ilanları İŞKUR'da ayrı olarak yayınlanmaktadır. İŞKUR'un mevcut işe alım ilanına göre, bazı belediyeler polis memuru olarak, bazı bakanlıklar ise sözleşmeli olarak alım yapmaktadır.

İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Zabıta Memuru Alım İlanı

Mamak Belediyesi'nde istihdam edilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen açık unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlara sahip olmak kaydıyla zabıta memuru atanacaktır.

Başvuru genel ve özel şartları:

Belediyede boşalan zabıta memurları için yapılan başvuruda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdaki gibidir. Başvuru için genel şartlar: İlan edilen boş zabıta pozisyonuna atanmak için başvuran adaylar, 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanunun 48 (A) maddesinde belirtilen aşağıdaki genel koşulları sağlamalıdır.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

:

 

İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü teftiş ve görüşmelerin ardından toplam 300 erkek (erkek tutuklu ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) ve yüz kadın (kadın mahpus ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplamda 400 idare memur öğrenci alınacaktır.

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

27 Kasım 2020 tarihinden itibaren 11 Aralık 2020 mesai bitimine kadar bilişim şube merkezi, genel müdürlük ve ağır cezalar başsavcılığına şahsen yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Adaylarda aranacak şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde öngörülen süre aşılsa dahi; milli güvenliği tehlikeye atan suçlar, anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişini tehlikeye atan suçlar, yolsuzluk, haraç, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emaneti kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmaktan, hile yapmaktan, kara para aklama suçundan veya mal kaçakçılığından hüküm giymiş olmamak,

Sınav süresinin bitiminden itibaren erkek adayların askerlik hizmeti ile hiçbir bağlantısı yoktur, askerlik yaşını doldurmamış, aktif askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik çağına gelmişse yedek sınıfa nakledilmiş veya ertelenmiş olması,

11/12/2020 tarihinde 18 yaşını doldurmak, yani sınava girmek için son başvuru tarihi ve merkezi sınav tarihine kadar 35 yaşına gelmemiş olmak (KPSS LİSANS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır) (Doğum 6 Eylül 1985 ve sonrasında),

Güvenlik soruşturmasının olumlu sonucu (sözlü sınavı ve mülakatı geçen adaylar için bir güvenlik araştırması ve arşiv araştırması yapılacaktır).

Görevlerini yerine getirmeye devam etmesine engel olabilecek zihinsel veya fiziksel olarak hasta olmaması; Şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, kalıcı yüz izleri, uzuv eksikliği, kekemelik ve benzeri tıkanıklıklar yoktur; Sağlık Kurulu raporunu belgelemek için, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacaklar (sözlü sınav ve mülakatları başarıyla geçen adaylar için sağlık komisyon raporu istenecektir).

KPSS LİSANS 2020 KPSSP3 sınavından en az 70 puana sahip olmak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunu olmak veya eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya üniversitelerden mezun olmak, b) Başvuruyu sunarken gerekli belge ve işlemleri yapmak;

Başvuru formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresindeki formlar bölümünde yer almaktadır. Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir).

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim durumunu teyit eden belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-idare ile alınan mezuniyet belgesi,

KPSS LİSANS 2020 sınavının KPSSP3 sonuç türünü gösteren sınav sonucu belgenin çıktısı Adaylar, 27/11/2020 - 11/12/2020 tarihleri ​​arasında Ağır Cumhuriyet Başsavcılığı bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şefleri ve bürolarına başvuracaklar ve yukarıdaki belgeleri başvuru formu ile birlikte teslim edeceklerdir.

 

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:16
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IşkurKamuKurumIşçi Alımı
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