İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışmayan vatandaşlarımıza işsizlik maaşı verilmektedir. Gerekli şartları taşıyıp da çalışmayan herkes İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı almaya hak kazanacaktır. Bu maaşın süresi ve miktarı da yine bu kanun çerçevesinde belirlenmiştir.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Alma Şartları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu verilen İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir;

İşçinin herhangi bir sebep gösterilmeksizin işsiz kalması,

İşçinin işten ayrılmadan önceki 120 gün boyunca aralıksız sigortasının yatmış olması,

İşçinin işten ayrılmadan önceki 3 yıl boyunca en az 600 gün boyunca priminin yatmış olması,

İşten çıkarıldıktan sonraki 30 gün boyunca İŞKUR’a bizzat gitmek suretiyle intenet üzerinden başvuruda bulunmak.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Süresi

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu verilen İŞKUR işsizlik maaşı süresi yine bu kanun kapsamında belirlenmiştir. İşsizlik maaşı süresi şartları şu şekildedir;

Çalışma süresinin en az 600 gün olması ve bu süre içerisinde ödenmiş 180 günün bulunması,

Çalışma süresi en az 900 gün olması ve bu süre içerisinde ödenmiş 240 günün bulunması,

Çalışma süresinin en az 1200 gün olması ve bu süre içerisinde ödenmiş 300 günün bulunması durumunda işsizlik maaşı alınmaktadır.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu

İŞKUR işsizlik maaşını alabilmek için öncelikle İŞKUR’a giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru için kanun çerçevesinde yasal olarak 30 gün süre verilmiştir. Başvurunuzu İŞKUR’un resmi intenet adresi olan www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR’un temsilciliklerine bizzat gidip başvuruda da bulunabilirsiniz. 30 günlük başvuru süresini geçirirseniz hak kaybı yaşayacaksınız.

İşsizin Hakları Nelerdir?

İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunan kişinin bazı hakları mevcuttur. Bu haklar şu şekildedir;

İşsiz kalan kişiye meslek eğitimleri,

İşsiz kalan kişiye danışmanlık hizmeti,

İşsiz kalan kişinin genel sağlık sigortasından yararlanması,

İşsiz kalan kişinin işe yerleştirilmesi.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenir?

İşsizlik maaşları her ayın beşinci gününde yatmaktadır. Ödemeler işsiz kişinin bizzat kendisine aylık olarak yapılmaktadır. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu süreden evvel maaşları yatırma hakkına sahiptir.

İşsizlik Maaşı Nereye Yatar?

İşsizlik Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik maaşları PTTBank şubelerine yatırılmaktadır. İşsizlik maaşı alan kişi, en yakın PTTBank şubesine kimlik belgesiyle giderek başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu maaşa 6 aylık süre zarfında hiç dokunulmamışsa işsizlik sigortasına emanet edilmektedir. Maaşı daha önce almaya hak kazanan kişi, 5 yıl içerisinde başvuruda bulunması halinde bu emanet edilen parayı almaya hak kazanacaktır. 5 yıl süre geçmiş ise mahkeme yoluna gidilmelidir.

İŞKUR tarafından size uygun bir iş bulunur. Eğer bu işi haksız bir sebeple reddederseniz işsizlik ödeneğiniz kesilmektedir. Ancak bulunan işin en az, en son ayrıldığınız işyeri kadar şartları sağlaması gerekmektedir.

Kamu denetçileri işsizlik maaşı alan kişinin bu süre içerisinde kaçak yolla çalıştığını tespit ederse işsizlik maaşı kesilmektedir.

İşsizlik maaşı alınan süre zarfında herhangi bir kurumdan yaşlılık aylığı alınması durumunda işsizlik maaşı kesilmektedir.

İŞKUR tarafından verilen meslek geliştirme ve edindirme eğitimlerini geçerli bir sebep olmadan bırakan kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşları kişiden kişiye değişmektedir. 2019 verilerini göz önünde bulunduracak olursak işsizlik maaşı 1.015,59 TL ile 2.032,19 TL arasında değişmektedir. İşsizlik maaşı sigortalı kişinin son 4 aylık maaşları baz alınmaktadır. Brüt maaşın %40’ı günlük işsizlik maaşı olarak hesaplanmaktadır.

Son 4 aylık süreçte asgari ücret alınmışsa ödenecek işsizlik maaşı 1.015,59 TL

Son 4 aylık süreçte 3.500 TL maaş alınmışsa ödenecek işsizlik maaşı 1.389,37 TL

Son 4 aylık süreçte 6.000 TL maaş alınmışsa ödenecek işsizlik maaşı 2.031,19 TL

Ayrıca istifa eden kişi işsizlik maaşından yararlanamamaktadır. Kendi isteğiyle işten ayrılan kişiler kesinlikle işsizlik maaşından yararlanamaz.

İŞKUR İletişim

İŞKUR Telefon numarası: 444 75 87

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alo 170. Bu numara size en geç 72 saat içerisinde geri dönüş yapacaktır.

İŞKUR resmi intenet adresi: iskur.gov.tr

İŞKUR Bilgi Edinme ve İletişim Şube Müdürlüğü adresi: Mevlana Bulvarı No:42 Emniyet Mah. Yenimahalle/Ankara’dır.

İşsizlik Maaşı İçin Gerekli Evraklar

Kimlik belgesi,

İşsizlik maaşı dilekçesi,

İşten ayrıldığına dair belge.

İkametgah Değişirse İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşçi bir işe girerse,

Mahkeme ile eski işine geri dönme kararı verilirse,

İkametgah değişikliği,

Yurtdışına çıkmak,

Askere gitmek,

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık maaşı bağlanması,

Devletin kişiyi istirahatli olarak görmesi durumlarında işsizlik maaşının kesilmesi ya da kesilmemesi durumlarının sağlamak için en geç 15 gün içerisinde gerekli kurumlara bildirim yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ceza işlemleri de vardır.