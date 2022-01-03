İŞKUR İşsizlik Maaşı başvurusu nereden yapılır ?

Daha öncesinde sigortalı bir iş sahibi olan kişinin kendi isteği dışında gelişen işsiz kalma durumunu, belirli koşulların da sağlaması durumunda yararlanabilecekleri ödemelere "işsizlek maaşı ödemesi" olarak belirtiliyor.

E-devlet sistemi üzerinden vatandaşların işsizlik maaşı başvurusu yapması için;

-T.C. Kimlik numarısı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra İŞKUR sayfasından “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu” başlığına gelinir. Daha sonra işsizlik ödeneği hakkında belirtilen şartlar ve bilgilendirme formunun onaylanması gerekiyor. Onaylama gerçekleştirildikten sonra başvuru formu karşınıza çıkıyor. Eksiksiz bir biçimde doldurma işlemini tamalayıp başvur butonuna basarak işleminizi halletmiş oluyorsunuz.

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR tarafından inceleme yapıldıktan sonra kişinin başvuru sonucuna karar veriliyor. İşsizlik maaşı miktarı, kişinin son 4 aylık sigortalı çalışmasının oranlarına göre hesaplanıyor. Kişinin alacağı para miktarı, İŞKUR tarafından hesapalaması yapılıyor.

Kendi isteği ile işten çıkan vatandaşlar için işsizlik maaşı ödemesi yapılamıyor. Ayrıca kişinin işsizlik maaşı alınması kesinleşmiş ise genel sağlık sigortasından da faydalanabilme hakkına sahip oluyor.