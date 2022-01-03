İŞKUR İşsizlik Maaşı başvurusu nereden yapılır ?

Daha öncesinde sigortalı bir iş sahibi olan kişinin kendi isteği dışında gelişen işsiz kalma durumunu, belirli koşulların da sağlaması durumunda yararlanabilecekleri ödemelere "işsizlek maaşı ödemesi" olarak belirtiliyor.
E-devlet sistemi üzerinden vatandaşların işsizlik maaşı başvurusu yapması için;
İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR tarafından inceleme yapıldıktan sonra kişinin başvuru sonucuna karar veriliyor. İşsizlik maaşı miktarı, kişinin son 4 aylık sigortalı çalışmasının oranlarına göre hesaplanıyor. Kişinin alacağı para miktarı, İŞKUR tarafından hesapalaması yapılıyor.
Kendi isteği ile işten çıkan vatandaşlar için işsizlik maaşı ödemesi yapılamıyor. Ayrıca kişinin işsizlik maaşı alınması kesinleşmiş ise genel sağlık sigortasından da faydalanabilme hakkına sahip oluyor.