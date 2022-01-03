İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

İŞKUR İşsizlik Maaşı başvurusu nereden yapılır ?

İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşı ödemesi almak isteyen vatandaşlar, nereye başvuru yapmalılar merak ediyorlar. Kimler işsizlik maaşından faydalanabiliyor? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? Konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Ocak 2022 Pazartesi 08:29
İŞKUR İşsizlik Maaşı başvurusu nereden yapılır ?
Takip Et:

Daha öncesinde sigortalı bir iş sahibi olan kişinin kendi isteği dışında gelişen işsiz kalma durumunu, belirli koşulların da sağlaması durumunda yararlanabilecekleri ödemelere "işsizlek maaşı ödemesi" olarak belirtiliyor. 

E-devlet sistemi üzerinden vatandaşların işsizlik maaşı başvurusu yapması için;

-T.C. Kimlik numarısı ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra İŞKUR sayfasından “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu” başlığına gelinir. Daha sonra işsizlik ödeneği hakkında belirtilen şartlar ve bilgilendirme formunun onaylanması gerekiyor. Onaylama gerçekleştirildikten sonra başvuru formu karşınıza çıkıyor. Eksiksiz bir biçimde doldurma işlemini tamalayıp başvur butonuna basarak işleminizi halletmiş oluyorsunuz. 

İşsizlik maaşı başvurusu, İŞKUR tarafından inceleme yapıldıktan sonra kişinin başvuru sonucuna karar veriliyor. İşsizlik maaşı miktarı, kişinin son 4 aylık sigortalı çalışmasının oranlarına göre hesaplanıyor. Kişinin alacağı para miktarı, İŞKUR tarafından hesapalaması yapılıyor. 

Kendi isteği ile işten çıkan vatandaşlar için işsizlik maaşı ödemesi yapılamıyor. Ayrıca kişinin işsizlik maaşı alınması kesinleşmiş ise genel sağlık sigortasından da faydalanabilme hakkına sahip oluyor. 


Son Güncelleme: 03.01.2022 08:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Işsizlik MaaşıIşkur Işsizlik Maaşı Başvurularıİşsizlik Maaşını Kimler Alabilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?
İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?
BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?
Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?
Doğum yardım parasına nasıl başvurulur? Doğum parası başvuru evrakları nelerdir?
Doğum yardım parasına nasıl başvurulur? Doğum parası başvuru evrakları nelerdir?
Emekli olan memurlar hangi yardımlardan faydalanabilir? Emekli memurlar devlet yardımlarını alabiliyor mu?
Emekli olan memurlar hangi yardımlardan faydalanabilir? Emekli memurlar devlet yardımlarını alabiliyor mu?
Engelli bez parası nedir? Engelli bez parası nasıl alınır?
Engelli bez parası nedir? Engelli bez parası nasıl alınır?

Popüler Haberler

My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman
Ölen kişilere 900 TL Devlet Desteği Ödemesi Yapılıyor
Uzun Kabus filminin konusu nedir? Uzun Kabus filminin oyuncuları
Evraksız kredi veren bankalar hangileri? Evraksız kredi alabilmenin şartları nelerdir ?
İnternetten Engelli Vergi İndirimi başvurusu nasıl yapılır ?
4 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Ocak Salı at yarışı programı
BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
TJK 3 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bağkur borç sildirme başvuruları başladı! Bağkur borç sildirme başvurusu nasıl gerçekleştirilir?
Kimler Köye Dönüş Yardımı Alabiliyor?
Kanunsuz Topraklar dizisinde hangi oyuncular yer almaktadır?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
Engelli bez parası nedir? Engelli bez parası nasıl alınır?
Whatever It Takes filminin konusu nedir? Filmin incelemesi ve yorumu
Control Z Netfix dizisi konusu nedir ve yorumu
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
3 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.