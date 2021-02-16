İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2021 İŞKUR işsizlik maaşı şartları

İŞKUR birden fazla maaş vermektedir. Haberimizde ele aldığımız maaşlar ise; İŞKUR tarafından işsizler için verilen maaş, İŞKUR eğitim programı almakta olan bireyler için verilen maaş, İŞKUR mesleki eğitim alanında verilmekte olan kurs maaşı, TYP maaşı, İŞKUR sosyal çalışma programı için aylık verilen para, memurlar için verilen memur maaşı.

İŞKUR İşsizler İçin Verilen Maaş:

İşsizlik adına verilmekte olan aylık tutar, bireyin çalışırken yapılan işsizlik sigorta parası kesiminin belirlenen bir zaman dilimi boyunca geri alması olarak açıklaması yapılabilir. İşsiz kalan bireyler belirlenen koşulları sağladığı taktirde bu maaştan(işsizlik maaşı) yararlanabilir. Bu koşullar ise:

*İşten çıkan kişinin, istemeden veya haksızlığa uğrayarak işsiz kalması gerekmektedir,

*İşsizlik maaşı isteyen ve bunun üzerine başvuruda bulunan kimsenin, başvurmadan önce 4 ay boyunca aynı yerde çalışması gerekmektedir,

*İşsizlik aylığından yararlanmak isteyen bireyin en az 600 günlük bir sigorta girdisi olmalı ve işsizlik için kesilen sigorta parasını ödemiş olması gereklidir,

*Yukarıdaki şartların hepsini yerine getiren birey ise işten çıkarıldıktan sonraki 1 ay içerisinde İŞKUR tarafına başvuruda bulunmalıdır.

İŞKUR İşsizlik Aylığını Sorgulama İşlemi:

*Link giderek şimdi kimlik onaylaya tıklayınız

*e-Devlet sistemine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet için PTT tarafından alınacak olan şifre ile giriş yapınız, şifre almadıysanız en yakın PTT şubesine giderek şifre alabilirsiniz,

*Ekrana gelecek olan sayfa içerisinde başvurunuzun sonucunu ve “detay” adlı yazıya tıkladığınız taktirde ise maaşın ne zaman yatacağı gibi detaylı bilgileri görebilirsiniz.

İşsizlik Aylığı Kaç Para:

İşsizlik aylığı bireyin çalıştığı zamanlarda aldığı aylık para miktarına göre belirlenmektedir. 2020 senesi için aylık miktarı ise:

*Bireyin işten çıkmadan önce son olarak aldığı 4 aylık maaşının yarısı şeklinde, asgari ücret çalışanının alacağı aylık 1. 177 Türk Lirasıdır,

*Bireyin işten çıkmadan önceki 4 aylığı 3. 500 Türk Lirası ise alacağı işsizlik aylığı 1. 400 Türk Lirasıdır,

*Bireyin işten çıkmadan önceki 4 aylığı 6.000 Türk Lirası ise alacağı işsizlik aylığı 2. 354 Türk Lirasıdır.

İşsizlik aylığı ise her ayın 5’ inci günü yatırılmaktadır, PTT’ den çekilir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Projeleri için verilen aylıklar:

İŞKUR işbaşı eğitim projelerine kayıtlanmış işsiz bireylere, mesleki açıdan deneyimler sağlamak için kurulan bir projedir. Projeye katılım sağlamak isteyen kişiler için sağlanan meslekleri kendileri seçebilmektedir. Projelere dahil olan kişiler için bir aylıkta yatırılmaktadır. Yani stajyerlik benzeri bir işlevi vardır. İstenilen koşullar ise:

*İŞKUR’ a kayıt yaptırmış issiz bir birey olunması,

*18 yaşında veya üstünde olunması,

*Çalışma hayatından veya başka şekilde bir emekliliğin söz konusu olmaması,

*Çalışacağı ve seçeceği mesleğin sahibinin birinci dereceden kan bağının bulunmaması,

*Kayıt işleminden önceki ay sigorta primlerini yatırmamış olmak.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Projesi Aylıkları:

Programda yapılacak olan ödeme işleminde kişinin katıldığı ay baz alınmaktadır:

*İş aramakta olan ve işsizlik aylığı almayan bireylere günlük 89, 40 Türk Lirası,

*Öğrencilik yapmakta olan bireylere günlük olarak 67, 05 Türk Lirası,

*İşsizlik aylığı almakta olan vatandaşlar için ise 44, 07 Türk Lirasıdır.

Sorgulama işlemleri ise sadece İŞKUR şubelerinden yapılabilmekte. İşsizlik aylığı almakta olan kişinin ise maaşı kesilmez ve kişinin İşbaşı Eğitim aylığının yatırılması rasgele olabilmektedir. İŞKUR tarafından kişiye haber verilir.

Mesleki Kursiyerler İçin Verilen İŞKUR Aylığı:

Herhangi mesleği bulunmayan bireyler için meslek kazandırmak ve mesleği var olan birey için ise mesleksel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Koşulları ise:

*15 yaşında veya üstünde olmak,

*İŞKUR’ a kayıtlı bir meslek arayan pozisyonunda olmak,

*Verilecek eğitimi daha öncesinde görmemiş olmak,

*Emekli bir birey olunmaması gereklidir.

Fiyatlandırmalar ise günlük bir şekilde yapılmakta olup herhangi bir intenet ekranından sorgulaması yapılmamaktadır. Sorgulama işlemleri İŞKUR şubeleri aracılığı ile yapılabilir, maaşlar ise:

*Sanayi sektöründe yapılan eğitimler için günlük 60 Türk Lirası,

*Geleneksel adı altında toplanan meslek eğitimlerinde 40 Türk Lirası ve üzeri

*İstidham garantisi bulunmayan meslek eğitimlerinde ise günlük 30 Türk Lirasıdır.

İŞKUR TYP Aylık ücretleri:

Bireyin toplumun yararlarına uzaklaşmaması, bireylerin alışkanlıkları ve disiplinliklerinden ayrılmaması için yapılan istihdam programlarıdır. Her bir proje için en çok 9 ay meslek fırsatı tanımakta ve bu süre içinde katılımcılara aylık ödeme yapılmaktadır. Koşullar ise:

*İŞKUR himayesine meslek arayan olarak kayıtlanmış birisi olunmalı,

*19 yaşında veya 18 yaşının üstünde olmak

*Maluliyet aylığı veya emekli olunmaması.

*Öğrencilik statüsünde olmamak.

TYP İŞKUR Sorgulanma ve Başvuruda Bulunmak:

TYP için başvurda bulunmak ve başvurunun son halini öğrenmek için e-Devlet kullanılabilmektedir. Adımlar ise şöyle izlenmelidir:

*Bu sayfaya gidiniz ve gelen ekranda Kimliği şimdi onayla seçeneğine basınız,

*Sizi atacağı sayfada e-Devlet sistemine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e- Devlet şifresi ile giriş yapınız,

*Giriş yaptığınız gibi önünüze gelecek formda bireyden istenilen bilgiler girildikten sonra devam denmeli ve gelecek olan form eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

*Başvurunuzu önceden yapmış iseniz sisteme giriş yaptığınız taktirde size başvurunuz hakkında son halini sorgulatan bir ekrana atılırsınız.

İŞKUR TYP Aylığı Kaç Para:

Proje katılım sağlayan kişilere 9 aya kadar asgari ücret verilmektedir. Şu günde yatar diyemeyiz, yatış tarihleri rasgele bir şekilde İŞKUR tarafından belirlenmektedir.

Sosyal Çalışma Projesi İŞKUR Aylık Ücretleri:

SÇP, üniversitede eğitim almakta olan öğrenciler kamu kurumları aracılığı ile toplumsal fayda sağlamak için ve mesleki özelliklerini arttırmak için yürürlüğe geçmiş bir projedir. Proje şöyle bakıldığında en çok yaz aylarında aktiftir ve projeye; açık öğretim, doktora veya yüksek lisans yapmayan tüm üniversite öğrencileri katılabilmektedir. Öğrencilere ise ödemeler gün gün yapılmaktadır, bir gün için bir öğrencinin aldığı para miktarı ise 71 Türk Lirasıdır. Projede ise katılım süresi hafta 3 gündür ve haftada 3 günden fazla çalışılmaz. Maaş takibi ise İŞKUR bayilerinden yapılabilir.

İŞKUR Çalışan Aylığı:

Genellikle devlet memurluğu olarak görev almaktadırlar. Yani çoğunluk bir kısım KPSS ile atanmıştır. En düşük İŞKUR personel maaşları ise 3.600 Türk Lirası ile 4. 000 Türk Lirası arasında değişmektedir ve maaşlar kademe ve kıdeme göre artmaktadır. Devlet memuru olmayan sözleşmeli personellere ise İŞKUR sigortası yapılmaktadır ve asgari ücret üzerinden aylık ödemeleri yapılmaktadır. İŞKUR memur ve personel ödemeleri ise her ayın 15’ inde yapılmaktadır. Ziraat Bankası ve duruma bağlı olarak Halkbank üzerinden çekim yapılabilmektedir. İŞKUR Sigorta primlerini de yatırmaktadır ve e-Devlet üzerinden maaş sorgulaması yapılabilmektedir.

İŞKUR Aracılığı İle Mesleğe Giriş Yapanların Ödemeleri:

İŞKUR’dan işe girmiş olan bireylerin aylıkları işveren kişilerce yapılmaktadır. İlk zamanlarında ise kişinin giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.