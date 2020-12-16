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İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'nın içeriği nedir, nasıl başvuruda bulunulur?

İŞKUR işbaşı eğitim programı, işsiz insanların iş bulması konusunda fayda sağlamak amacıyla kurulmuş bir programdır. Gerekli evraklar temin edilip, aranan şartlar da sağlanıyor ise bu programlara başvurmak herkes için mümkündür.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:18
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'nın içeriği nedir, nasıl başvuruda bulunulur?
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İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Nasıl Başvurulur?

İŞKUR işbaşı eğitim programı; kurumda kaydı bulunan işsiz insanların mesleki tecrübe edinmeleri, teorik eğitim almaları için organize edilmiş programlara verilen isimdir. İşbaşı eğitimi görülecek olan işyerini işi olmayan birey hem kendisi bulabilmekte hem de kurumdan kendisi için uygun olan işyerinin bulunmasını talep edebilmektedir. İşverenler de katılımcı adaylarını kendileri bulup aynı zamanda İŞKUR’ un kendileri için katılımcı adayları bulmasını talep edebilmektedir.

İŞKUR aracılığıyla bu tür programlara başvuruda bulunulabilmektedir. Kuruma kayıtlı olan işsiz bireyler bu sayede iş ortamına uyum sağlayabilmekte ve çalışacakları alanda tecrübe kazanmaktadırlar. Kayıt olunabilecek eğitim programlarının içeriği geniştir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Katılma Şartları Nelerdir?

İşbaşı eğitim programlarından faydalanma şartları şunlardır:

  • İŞKUR ‘ da kaydı olan işsiz biri olmanız gerekmektedir.
  • 15 yaş ve üzeri olunmalıdır.
  • İşverenin yakın akrabası olmamanız gerekmektedir.
  • Emekli iseniz bu eğitim programlarına katılamamaktadır.
  • Eğitim programının başlamasından önceki 3 aylık süre içinde programa başvuruda bulunan işverenin çalışanı olunmaması gerekmektedir.
  • Eğitim programının başlamasından önceki 1 aylık süre içinde uzun vadeli sigorta kollarına ait prim ödemesinin alınmamış olması gerekir.
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanılmamış olunmalıdır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Başvurusu İçin İşverenden İstenen Evraklar Nelerdir?

  • İşverenden işbaşı eğitim programına katılmak için talep edilen belgeler şunlardır:
  • Talep dilekçesi istenmektedir.
  • İşveren taahhütnamesi gerekmektedir.
  • Ön talep formu gereklidir.
  • İşverenin alanına göre ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, denek tüzüğü, merkezin bulunduğu birliğin ya da odanın kayıt belgeleri, noter onaylı önekler veya işverenin hukuki durumu hakkında bilgi veren belge talep edilmektedir.
  • Son 3 ayın sigortalı eleman miktarını gösteren belge gerekmektedir.
  • İşverenin ya da işveren tarafından imza yetkisi verilmiş temsilcinin imzasını gösteren belge istenmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programının Süresi Ne Kadardır?

Eğitim alınacak sektöre bağlı işbaşı eğitim programının süresi değişebilmektedir. Bir günde 5 saat ve 8 saat arası eğitim alınabilmektedir. Verilen eğitim bir haftada 6 günü geçmemektedir. Haftada ise 45 saati aşmamasına dikkat edilmektedir.

Sektörlere göre işbaşı eğitim programının süresi şu şekildedir:

  • Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklere yönelik işbaşı eğitim programının süresi 6 aydır.
  • Muhabirlik gibi mesleklerde eğitim süresi 9 aya kadar artabilmektedir.
  • Tehlikeli meslekler ile ilgili eğitim alınmak istenmesi durumunda; MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden daha az olmamasına dikkat edilerek eğitimin süresi belirlenmektedir.
  • Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama gibi mesleklerde eğitimin süresi 9 ayı geçmemektedir. Bu programlara 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençler katılabilmektedir.
  • Diğer sektörler için işbaşı eğitim programının süresi 3 ayı geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanacak Giderler Nelerdir?

 İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında harcanan giderler aşağıdakilerdir:

  • Katılımcı zorunlu giderleri karşılamaktadır. Bu miktar günlük 77.70 TL’dir. Öğrenciler için bu miktar 58.27 Tl ‘ ye inmektedir. İşsizlik ödeneği almakta olanlar için; 38.85 TL olmaktadır. Düzenlenen programlar geleceğin mesleği olarak sınıflandırılan mesleklere yönelikse katılımcılara ödenen miktar 85 TL olmaktadır.
  • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi karşılanmak durumundadır.
  • Genel sağlık sigortası prim giderleri karşılanmaktadır.
  • Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmak isteyen kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2 ile 5 yaş arasında çocukları varsa; 400 TL bakım desteği parası ödenmek durumundadır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İçin Başvuru Yeri Ve Zamanı Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurmak isteyenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvurabilmektedirler. Bu kurum 81 ilde bulunmaktadır. Başvuru tarihi için belirli bir aralık yoktur. İstenildiği zaman diliminde başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına Kimler Katılamaz?

  • İşverenin birinci ve ikinci dereceden yakın olduğu insanlar,
  • İşyerinden son 3 ay süre içerisine işten ayrılmış olanlar,
  • SGK ’ sı olan insanlar, emekliler ve aktif bir şekilde çalışanlar programa katılamazlar.

Katılımcının Ücretini Kim Ödüyor?

  • İŞKUR; katılımcıya her yıl düzenli olarak belirlenmiş miktarda günlük olarak cep harçlığı öder.
  • 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafınca ödemesi yapılır.
  • Katılımcı; program süresince isteğe göre sigortalı olabilmektedir.
  • İşverenin ücret ödemek konusunda herhangi bir zorunluluğu yoktur.
  • İşveren ilave olarak ücret ödemeyi isterse yapabilir.
  • İşkur işbaşı eğitim programı maaşı, kurs süresince her ayın sonunda toplu bir şekilde yatar.

İşbaşı Eğitim Programı İşveren Sigorta Prim Teşviki

İşbaşı eğitim programlarını bitiren bireylerden 18-29 yaşlarında olanları; program bittikten 30 gün ya da en geç 3 ay içinde programı bitirdikleri meslek alanında istihdam edilmesi durumunda;

  • İmalat sanayi sektöründe 42 ay,
  • Diğer sektörlerde 30 ay süresince

SGK yatırılan işveren payı sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanmaktadır.

Programda İstihdam Yükümlülüğü Var Mı?

Programda istihdam zorunluluğu bulunmamaktadır ancak işveren bir yılda programdan tekrar faydalanmak isterse, önceki katılımcıların en az yarısını işe alıp, en az 120 gün kendi işyerinde ya da farklı bir iş yerinde aynı meslekte istihdam etmiş olmak zorundadır.

İşveren; zorunluluğunu yerine getirmez ise maddi bir ceza almamaktadır. Sadece 1 yıl süre işe çalışmaya ara vermek zorundadır.

Programdan İstediğimiz Zaman Ayrılabilir Miyiz?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılan bireyler işbaşı eğitim programı istifa etmek istediklerinde dilekçe yazarak bildirmek zorundadırlar.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programında Hangi Meslekler Vardır?

Fotoğrafçılık, kuaförlük, grafik tasarımcı,işletmeci gibi birçok farklı meslek grupları yer almaktadır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR e-şube üzerinden başvuru kabul edilmektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Sonunda Sigorta Yatıyor Mu?

İŞKUR işbaşı eğitim programına katılan kişileri işe alan işverenlere yardımcı olmak amacıyla işe alınan kişinin sigorta primlerinin bir kısmı karşılanmak durumundadır.

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 10:18
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IşkurIşbaşıEğitimProgramı
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