İŞKUR İşbaşı Eğitim Programından ayrılmanın sonuçları nelerdir?

İŞKUR’un düzenlediği eğitimlere katılan kişiler eğitim programını bırakmak istediklerinde ne olduğunu merak ediyor. İŞKUR’un işsizler meslek sahibi olsunlar amacı ile verdiği eğitimlerde günlük olarak katılımcılara ücret ödüyor. Bunun yanı sıra eğitimlere katılma zorunluluğu da var.

Bu eğitimlerin devam konusu hakkında bazı kurallar bulunmaktadır. Eğitimi bırakacak olanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Ama tabi bu durum değişiklik göstermektedir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programına katılmak için sağlanması gereken şartlar:

İŞKUR’un yayınladığı yönetmelikte bulunan 52. maddeye göre;

Kişinin İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olması gerekmektedir.

Kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Kursu düzenleyen kişinin akrabası olunmaması gerekmektedir (1. veya 2. dereceden)

İşveren kişinin eşi olunmaması gerekmektedir.

Başvuracak kişinin emekli olmaması gerekmektedir.

Eğitim başlamadan 3 ay önceki periyotta eğitimi verecek kişinin çalışanı olunmaması gerekmektedir.

Başvuracak kişinin açıköğretim dışında öğrenci olmaması gerekmektedir.

Son 1 ay da bir yerde sigortalı olarak çalışmamak gerekmektedir.

Bu şartları karşılayan kişiler şartları sağladıklarını beyan eden yazılı bir belgeyi teslim ederek eğitime katılma hakkı kazanırlar. Başvurusu kabul edilenler işveren kişiyle sözleşme imzalar ve programa katılır.

Eğitim programının uygulanacağı işyeri şartları:

İşbaşı Eğitim Programına girecek olan adayların İŞKUR’un belirlediği şartlar dışında işyerlerinin de bazı şartları vardır. İşyerlerinin yönetmeliğine göre;

İşbaşı Eğitim Programları;

Siber Güvenlik

Yenilebilir Enerji

Bulut Bilişim

Kodlama

Yukarıdaki meslek alanlarını kapsayan eğitimler açılacaktır. Belirlenmiş olan iş kollarında açılacak ve eğitim verecek işletmelerden aşağıdakileri talep edeceklerdir:

Sigortalı çalışan bulundurmak minimum 2 kişi,

İŞKUR’a kayıtlı olunmalı. Özel sektörde ortaklığı olan kamu kurumları da dahil

Açılmak istenen programın kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı uygulama şekli:

İŞKUR’un belirlediği kurallar kapsamında program uygulanmaktadır. Bu kuralları uygulayacaklara onay verilmektedir.

Eğitim programı maksimum 320 gün olmalıdır.

Gün içinde en az 5 saat, en fazla 8 saat kurs verilmelidir.

Haftalık en fazla 45 saat ve en fazla 6 gün kurs verilmelidir.

Katılan kişilere günlük olarak 54 TL maaş ödenecektir.

Devamsızlık hakkı 30 gündür.

İşletmeler 1 ay içinde maksimum 3 defa İŞKUR’a talepte bulunabilirler. Var olan kontenjanın hepsini tek seferde talep etme zorunluluğu yoktur.

İşletmeler eğer ki 10 kişiden fazla çalışana sahip ise program dahilinde talep edebileceği kursiyer sayısı, çalışan sayısına oranla %10 şeklinde belirlenecektir.

Katılımcıların minimum %20 ‘ sinin kursu veren işletmeden ya da aynı meslek dalına sahip olan farklı işletmede minimum 60 gün çalışacaktır.

Eğitim için başvuruda istenen belgeler

İşveren kişilerin aşağıdaki belgeleri sunması gerekir:

Talep dilekçesi,

Taahhütname,

Ön Talep Formu,

Vergi levhası Fotokopisi,

Oda Kayıt Belgesi,

Son 3 aya ait sigortalı çalışan listesi,

Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Ticari Faaliyet Belgesi,

Ticari Sicil Gazetesi,

Yetkili kişi kimlik fotokopisi,

Kursa katılacak olan kişilerin aşağıdaki belgeleri sunması gerekir:

Kimlik fotokopisi,

Diploma / Öğrenci Belgesi Aslı ve Fotokopisi,

Vesikalık Fotoğraf,

Program dahilinde gerektiği takdirde ağır işte çalışabilir raporu,

SGK Hizmet Dökümü

Bu belgeler alınarak İŞKUR’a müracaatta bulunulur.

Eğitim programı katılımcılara ne kazandıracak?

Programı düzenleyen işletmenin bünyesinde,

Meslek dalının aynı olduğu farklı işletmelerde

Program bittikten sonra katılımcıların İŞKUR’un yönetmeliğinde bulunan 51. madde uyarınca minimum %20 ‘sinin ,

istihdam edebileceklerdir. Bu istihdam süresi 60 gündür. Eğer bu koşul uygulanmaz ise işletme yeni bir program düzenleyemeyecek. İşverenlere maddi yaptırım uygulanmamaktadır. Yalnızca eğitim programı verme hakları kaldırılır.

Eğitim programına devam zorunluluğu ne kadardır?

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında kursa katılanların devam etmesi zorunludur. İlgili yönetmelikte bulunan 54.maddeye göre ,

Programa katılan kişiler katılım sağlamamaları program süresinin %10’unu geçemez.

Bu süreye ek olarak doktor raporu ile tespit edilen 5 gün sağlık izni vardır.

Bu süre en fazla olup bu günün aşıldığı takdirde programın %10’luk devamsızlık izni kısmından düşülür. Devam edilmeyen günler ücretler düşülecektir.

İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesinin feshedildiği durumlar

İlgili yönetmeliğin kararları kapsamında:

Verilen devamsızlık süresi aşıldığı takdirde,

Kur alan kişinin sebepsiz yere programı bıraktığı takdirde,

Katılan kişinin imzaladığı sözleşmeye uymadığı zaman işverenin olaya müdahale ettiği takdirde,

Sözleşme feshedilecektir aynı zamanda cezai yaptırım uygulanacaktır. Sözleşmesi feshedilen kursiyerler;

Yeni bir eğitim programına 12 ay boyunca katılım gösteremeyecekler,

Sözleşme feshine kadar aldıkları kurs maaşını belirlenen faizi ile İŞKUR’a ödeyecekler.

Bunun yanı sıra programdan istifa etmek isteyen kursiyerler cezai yaptırıma tabi tutulacaktır. Bu cezai yaptırımı almak istemeden istifa edecek kursiyerler;

İşveren ile karşılıklı sözleşme feshi yapabilir. ( Programın ¼’ü aşılmağı takdirde)

Kişinin programa devam etmesini engelleyen durumlar varsa

Bu durumlarda kursiyerler cezai yaptırım almazlar. Sözleşme feshini yapan taraf gün içinde bu durumu yazılı şekilde İŞKUR İl Müdürlüğü’ne ileterek onay almalıdır. Eğer onay alınmaz ise sözleşme feshi iptal olur.

Kurstan istifa edilebilecek durumlar:

Askerlik,

Hamilelik,

Doğum,

Tutukluluk,

Uzun vadeli sağlık sorunları,

İşe başlama,

Oturulan (ikamet edilen) yerin değişmesi

İşverene sözleşme feshinde çıkan sorumluluklar

Eğer işveren sözleşme feshini gerektiren durumlar dışında feshederse 12 ay boyunca başka bir İşbaşı Eğitim Programı düzenleyemez.

Eğer kursiyer sözleşme maddelerine aykırılık yapar ise programda bulunan ekipmana veya mala zarar verir ve devamsızlığı geçerse işveren tek taraflı fesih gerçekleştirebilir. Ve ceza almaz.