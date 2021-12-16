İŞKUR İşbaşı eğitim programı için gereken şartlar nelerdir?

İŞKUR, hazırlamış olduğu işbaşı eğitim programları ile işsiz vatandaşların meslekler yoluyla eğitim görmelerini ve binlerce işsizin meslek edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bir eğitim programıdır. Programda teorik eğitim alan vatandaşlar, program sonunda uzmanlık kazanacak ve kolayca iş bulma imkanına sahip olacaklardır. İşbaşı eğitim programı nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim

İŞKUR işbaşı eğitim programını tamamlayan vatandaşlar, İŞKUR aracılığıyla meslek ve iş arama hakkına sahiptir. İşsiz ve işsiz vatandaşlara yönelik bu eğitim programı sayesinde kısa sürede iş sahibi olmak mümkün olmaktadır.

İşbaşı eğitim başvuru şartları

İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurabilmek için öncelikle başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

İŞKUR'da işsiz kaydı olmalı

15 yaşından büyük olmak gerekiyor

İşverenin birinci veya ikinci derece akrabası olmamak

Herhangi bir kurumdan emekli olmamak

Eğitim programının başlamasından önceki 3 ay içinde eğitim programına başvuran işverenlerle çalışmamış olmak

Uzun vadeli sigorta branşı primlerinin eğitim programının başlamadan önce 1 aylık zamanda ödenmemiş olması

İş ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmamış gerekiyor.

İşbaşı eğitim programı için gereken belgeler

Talep dilekçesi

İşveren taahhütnamesi

Ön talep formu

İşveren türüne bağlı ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, denek tüzüğü

İş verenin bağlı olduğu birlik ya da odanın kayıt belgeleri, noter onaylı önekler ya da işverenin hukuki durumunu gösteren belge

Son 3 aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge

İş verenin imza yetkisini gösteren belge

İşbaşı eğitim programı ne kadar sürüyor?

İŞKUR işbaşı eğitim programının süresi sektöre göre değişmektedir. Eğitim süresi günde 5 ila 8 saattir ve haftada 6 günü geçmemelidir. Bu durumda haftada 45 saate kadar eğitim alabilirsiniz. İŞKUR işbaşı eğitim programı tarafından belirlenen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri hazırlayan işsiz vatandaşlar İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurabilirler. İŞKUR işbaşı eğitim programına başvurmak için İl İşgücü İstihdam Bürosu ve Hizmet Merkezi kullanılabilir.

Bilişim ve imalat sektörü için işbaşı eğitim süresi : 6 ay

Muhabirlikle ilgili işbaşı eğitim programı süresi : 9 ay

Siber güvenlik ,bulut bilişim,oyun geliştirme uzmanı,kodlama meslekleri işkur işbaşı eğitim programı süresi : 9 ay

Diğer alanlar için işbaşı eğitim programı süresi : 3 ay

81 ilde başvuru kapsamındaki işsiz vatandaşların son başvuru tarihi bulunmuyor. İŞKUR'a kayıtlı işsiz vatandaşlar diledikleri zaman başvuru yapma hakkına sahip olacaklar.