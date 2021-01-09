işkur için profil oluşturma işlemi nasıl yapılmaktadır?

İşkur İçin Profil Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

İşkur Profili Nasıl Oluşturulur?

İşkur ile ilgili işlerinizi interet üzerinden rahatlıkla halledebilmek için bir İşkır profili oluşturmanız gerekmektedir. Peki bu profil nasıl oluşturulur?

İşkur için profil oluşturma işlemi zor bir işlem değildir. Öncelikle arama motorunuza İşkur profil oluştuma yazarak siteye giriş yapın. İş arayan kısmına gelerek üye ol butonunu seçin. Burayı tıkladıktan sonra ekranınıza gelen sözleşmeyi onaylayın. Bu işlemin ardından açılan ekranda sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurun ve ileri butonuna tıklayın. Tüm bu işlemlerden sonra, mailinize gelen aktivasyon kodu ile üyeliğinizi tamamlayın.