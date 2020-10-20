İŞKUR fabrika iş ilanlarını yayınladı

İŞKUR birçok alanda iş imkanı sağlarken bu alanlardan biri de fabrika iş ilanları oldu. Ülkemizde birçok fabrika bulunurken bu fabrikalar işçilerini İŞKUR üzerinden bularak ortak bir proje hazırladı ve istihdam alanı yaratılmış oldu.
İş arayan ve iş bulamayan binlerce İŞKUR müdürlüklerine giderek kayıtlarını yaptırdıktan sonra kısa süre içerisinde iş sahibi olabiliyor. Özellikle devletin verdiği destek ile ülkede işsizliğin azaltılması adına yapılan çalışmalar giderek artmaya başladı.
İŞKUR fabrika iş ilanları nedir?
İŞKUR fabrika iş ilanları İŞKUR resmi sitesinde açılan alanlardan biridir. İŞKUR sistemine kayıt yaptıran kişiler bu ilanlardan kendilerine uygun olan bölümlere girerek kendi alanlarında veya yapmak istedikleri alanda iş imkanlarını görebiliyor ve başvuru yapabiliyor.
İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?
İŞKUR sistemine kayıt olmak online olarak mümkündür. İŞKUR sistemine kayıt olmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.
https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx
İŞKUR fabrika iş ilanları
İŞKUR fabrika iş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.