İŞKUR fabrika iş ilanlarını yayınladı

İŞKUR birçok alanda iş imkanı sağlarken bu alanlardan biri de fabrika iş ilanları oldu. Ülkemizde birçok fabrika bulunurken bu fabrikalar işçilerini İŞKUR üzerinden bularak ortak bir proje hazırladı ve istihdam alanı yaratılmış oldu.

İş arayan ve iş bulamayan binlerce İŞKUR müdürlüklerine giderek kayıtlarını yaptırdıktan sonra kısa süre içerisinde iş sahibi olabiliyor. Özellikle devletin verdiği destek ile ülkede işsizliğin azaltılması adına yapılan çalışmalar giderek artmaya başladı.

İŞKUR fabrika iş ilanları nedir?

İŞKUR fabrika iş ilanları İŞKUR resmi sitesinde açılan alanlardan biridir. İŞKUR sistemine kayıt yaptıran kişiler bu ilanlardan kendilerine uygun olan bölümlere girerek kendi alanlarında veya yapmak istedikleri alanda iş imkanlarını görebiliyor ve başvuru yapabiliyor.

İŞKUR’a nasıl kayıt olunur?

Ülkemizde devlete bağlı olsun ya da olmasın birçok fabrika işçi alımlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmektedir. Binlerce fabrikanın da bulunduğunu göz önüne alırsak bu durum binlerce kişiyi istihdam edebilecek seviyededir. Özellikle son yıllarda İŞKUR’un fabrika iş ilanları kısmına büyük bir ilgi oluştu. Vatandaşlar İŞKUR sistemine nasıl kayıt yapacaklarını ve işe alım sürecinin nasıl olduğunu araştırmaya başladı.

İŞKUR sistemine kayıt olmak online olarak mümkündür. İŞKUR sistemine kayıt olmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx

İŞKUR fabrika iş ilanları

İŞKUR fabrika iş ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx