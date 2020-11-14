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İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 14.11.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

14 Kasım 2020 Cumartesi 09:20
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
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İŞKUR tarafından yürürlükte olan evde iş projesi, ev kadınları olmak ile beraber birden fazla vatandaşa aylık gelir sağlamaktadır. Türkiye’ nin her yerinden bireylerin evlerinde kalarak para kazanmasını sağlayan bu projede bir çok aile daha iyi bir gelir elde ediyor diyebilir.

İŞKUR Evde İş İmkanı:

Bazı zamanlarda İŞKUR ev kadınları ve benzeri vatandaşlara evden çalışma fırsatı tanımaktadır. Yürürlüğe giren bu proje kapsamında kişiler gelirlerine katkı sağlayabilmektedir. Aslında evde iş imkanı tanımakta olan birden fazla işveren bulunmaktadır fakat İŞKUR’ unda dahil olması ile tanınmakta olan bir çok iş imkanı daha farklı şekillere büründü. Yani önceden evden çalışmak için iş kovalamakta olan, tanıdıklar aracılığı ile bir yerlere girmeye çalışılarak evden çalışmak mümkün oluyordu, İŞKUR’ un alana giriş yapması ile evden iş sahibi olmak daha kolay bir vaziyet aldı.

İŞKUR Evden Hangi İşler Yapılabilmektedir:

Farklı bir takım işler bulunmaktadır ama seri üretim ile çalışmakta olan firmalar ile İŞKUR aracılığı ile tanışan kişilerin evden yapabileceği en avantajlı iş paketleme işidir. Paketleme işlemleri eve teslim edilen ve en çok tercih edilen olduğunu söyleyebiliriz. Paketleme işi ise çorap, toka v.b. ürünleri paketleri ile birlikte evden çalışacak bireylere gönderilir ve bireyler paketledikten sonra teslim eder.

Yapılması gereken şey ise firmanın tariflerine uygun bir şekilde paketlendirme işlemini tamamlamak ve istenilen zamanda teslim edebilmektir, işi yaparken dikkatli olmak ve ürünlere zarar vermemeye çalışılmalıdır. İşleyiş şekli böylece yapılmış olur, göründüğü gibi gayet basittir, çoğu insan zaman ayırarak yapabilir. Bazı zamanlarda ise firmalar eve direktif bir şekilde iş vermiyor, bunun nedeni işçi için yapılan sigorta girişinde sorunlar olması. Sigortalı bir çalışan olabilmek için firmanın işyerinde çalışmak gerekmektedir, bazen ise İŞKUR ile işbirlikçi firma sizi direk fabrikaya da isteyebiliyor, nomal mesaili bir şekilde çalışan olarak paketleme işi de yapabilmektesiniz. Eğer işyerinde çalışacaksanız paketleme yapılacak ürün farklılığı da artmaktadır.

İŞKUR Evde İş Nasıl Bulunur:

Öncelikle yapılması gereken başvuru zamanlarını yakından takip etmektir. Eğer takip işlemi yapılmaz ise paketleme işlerinin başvuru süreleri bitebiliyor veya işçi eksikliği doldurulabiliyor. Yapmanız gereken ise İŞKUR’ un web sayfasında yer alan iş imkanlarını  içeren ilanlar sayfasını aralıklı bir şekilde kontrol etmektir. İş imkanları arasında ise evde paketleme işi ve işyerinde paketleme çalışanı aramakta olan firmaları görebilmektesiniz. İzlemiz gereken yol ise

* Linke tıklayınız, Bu link sizi ilanlar sayfasına götürecektir,

* Açılacak olan web sitesinde bir adet form yer alacak. Formun amacı ise iş aramakta olan kişiler için filtreleme aracı görmesidir. Bu form içerisinde “meslek” adlı bölüme “paketleme işçisi” yazmanız gerekli, sonrasında ise arama işlemini gerçekleştiriniz,

*İsterseniz form üzerinden şehri ve ilçeyi de seçebilmektesiniz, öncesinde gördüğünüz bir ilan var ise ilana ait numarayı yazıp iş ilanı hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmektesiniz. Verilen filtreleme formu içerisinde diğer ki seçenekleri de kendinize göre seçerek arama yapabilmektesiniz,

*Aramanın ardından ekrana belirttiğiniz özelliklere göre iş ilanları karşınıza çıkacaktır.

İŞKUR Evde İşlere Başvuruda Bulunmak:

İŞKUR aracılığı ile başvuru yapmak için öncelikle İŞKUR şubelerine gidebilmektesiniz, lakin İŞKUR’ a gitmeden de başvurularınızı daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmanız mümkündür. Yapacağınız başvuru ise İŞKUR’ a ait orijinal web sitesi aracılığı ile olacaktır. İlk önce yapmanız gereken ise profil İŞKUR web sitesinden profil oluşturmaktır. Eğer çoktan bir profiliniz mevcut ise başvuru yapma işlemlerine geçiş yapabilirsiniz. Profili olmayan kişiler için ise oluşturmak için izlenilen yol şu şekildedir:

 * Linke gidiniz, bu link sizi direk profil oluşturma işlemlerinin bulunduğu alana götürecek,

*Gelecek olan sayfa içerisinde “İş Arayan” panelinde bulunan “Üye Ol” adlı seçeneğe tıklanmalıdır,

*Karşınıza gelecek olan bir sözleşme çıkacaktır. Sözleşmeyi onaylamanız gerekmektedir,


*Sözleşmenin onaylanmasının ardından gelecek olan formu doldurunuz, istenilen bilgilerin hepsini doğru ve eksiksiz girdiğinizden emin olunuz.

Üyelik tamamlandı ise veya çoktan bir üyeliğiniz bulunuyorsa başvuru işlemlerine geçebiliriz. İzlenmesi gereken yol ise:

* Linke tıklayınız. Bu link sizi iş ilanları sayfasına götürecektir,

*Açılacak olan web sayfasından İŞKUR hesabınıza giriniz.

*Girişiniz ardından iş ilanlarının bilgileri gelecek. Buradan detaylarına ulaşabilir burdanan iş ilanının koduna tıklanmalıdır:

-Not olarak şunu ekleyelim, sisteme giriş yaparken e-Devlet aracılığı ile de giriş işlemlerini yapabilmektesiniz. Ama İŞKUR’ a kayıtlanmış bir profil veya cv yok ise ilanlara başvuruda bulunmanız mümkün değildir.

İŞKUR İş Başvursunun Son Halini Öğrenmek:

İki farklı seçenek bulunmaktadır. İlk seçeneğimiz e-Devlet sistemi aracılığı ile olacaktır. İzlemeniz gerek yol ise:

* Linke tıklayınız, bu sizi ilgili e-Devlet sayfasına götürecektir,

*Kimliği şimdi doğrula işlemlerini yaparak ilgili sayfaya giriş yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapınız,

*Ekrana gelecek olan sayfa içerisinde yapmış olduğunuz başvuruların son hallerinin detaylarına ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 09:20
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