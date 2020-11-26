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İŞKUR evde ek iş ilanları

İŞKUR tarafından duyurulanlara göre ev kadınlarının ek gelir elde etmesi için evde paketleme yapmalarına yarayan iş ilanlarının aktif edileceği belirtildi. İlerleyen günlerde iş ilanı açılacağı belirtilirken pek çok ev kadını iş ilanlarını araştırmaya başladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:45
İŞKUR evde ek iş ilanları
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Ev kadınlarının istihdamını arttırmak ve özellikle pandemi sürecinde eve ek gelir sağlamak isteyen kadınların sıklıkla araştırdığı konu olan evde ek iş ilanları merak ediliyor. İŞKUR tarafından paylaşılan evde ek iş ilanları ev kadınlarının günde 3-4 saat çalışarak ayda 1.000 – 1.500 TL arasında ek gelir elde etmelerine olanak sağlıyor. İş ilanlarının hazır olduğu belirtilirken müracaatların ilerleyen günlerde kabul edilmeye başlanacağı belirtildi.

Evde kına paketleri, nikah şekeri yapımları, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarım, biti çayı paketleme, evde sabun yapımı, tınak kutulama ve cetvel seti hazırlama işleri olacağı biliniyor. Aylık 1.500 TL ek gelir imkanı sunulurken ev hanımlarının yapması gereken tek şey en yakın İŞKUR şubesine giderek evde ek iş müracaat başvuru formunun doldurulması gerekmesidir.



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
IşkurEvde Ek IşIlanları
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