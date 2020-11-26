İŞKUR evde ek iş ilanları

Ev kadınlarının istihdamını arttırmak ve özellikle pandemi sürecinde eve ek gelir sağlamak isteyen kadınların sıklıkla araştırdığı konu olanmerak ediliyor.tarafından paylaşılan evde ek iş ilanları ev kadınlarının günde 3-4 saat çalışarak ayda 1.000 – 1.500 TL arasında ek gelir elde etmelerine olanak sağlıyor. İş ilanlarının hazır olduğu belirtilirken müracaatların ilerleyen günlerde kabul edilmeye başlanacağı belirtildi.

Evde kına paketleri, nikah şekeri yapımları, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarım, biti çayı paketleme, evde sabun yapımı, tınak kutulama ve cetvel seti hazırlama işleri olacağı biliniyor. Aylık 1.500 TL ek gelir imkanı sunulurken ev hanımlarının yapması gereken tek şey en yakın İŞKUR şubesine giderek evde ek iş müracaat başvuru formunun doldurulması gerekmesidir.