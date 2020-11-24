İşKur engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları başladı

İŞKUR’un yapmış olduğu açıklamalara göre engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenden tahsil edilecek idari para cezaları fonundan engelli mesleki eğitim ve rehabilitasyon ve işyerine uyumların sağlanması noktasında kendi işi kurmaları için hazırlanacak projelere destek verileceği belirtildi.

Proje başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Verilecek destekle engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurup engellilerin mesleki eğitim alıp istihdam edilmesi, rehabilitasyonlara yardımcı olduğu ifade edilen açıklamalarda ‘’www.iskur.gov.tr’’ intenet sitesinde yayınlanacak 2021/1. dönem başvuru rehberi ile forma göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraf temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesinden sonra destek sağlanacak.

Engelli ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmesi veya iş kurabilmesi için başlatılan projeye 18 Aralık 20020’ye kadar başvuruda bulunulabilecek. Başvurular Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edilebilecek.