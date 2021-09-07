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İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayınladığı ilanda Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 2005 kişilik personel alımı yapacağını açıklamıştı. Peki İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

07 Eylül 2021 Salı 19:48
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, en az lise mezunu olacak şekilde 2005 kişilik personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda "Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya intenet (iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.’’ ifadeleri yer aldı. İŞKUR üzerinden başvurulacak bu personel alım ilanının başvuru süreci ise şu sıralarda sona erdi. Başvuru yapan adayların kafasında ise ‘’İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu dolanmaya başladı.

İŞKUR DSİ Kura Sonuçları Açıklandı Mı?

DSİ, İŞKUR üzerinden yapılan başvurular arasından 2005 kişiyi sürekli olarak bünyesine alacak. 2005 kişilik kadroya girmeye hak kazanacak olan kişiler 7 Eylül 2021 Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda netlik kazanacak.  Kurada alınacak kadro sayısının yaklaşık 4 katı kadar kişinin olacağı öğfenildi. Haliyle DSİ’nin kura sonuçları henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde bu belirsizliğin sona ereceği tahmin ediliyor. 

Yapılacak kuranın sonuçları Devlet Su İşleri’nin (DSİ) resmi intenet sitesi üzerinden ilan edileceği öğrenildi. Kuraya katılacak kişi sayısının kadro sayısının yaklaşık 4 ila 5 katı kadar olması bekleniyor.

DSİ’nin 2005 Kişilik Personel Alımına Başvuru Şartları Nelerdir?

DSİ’nin 2005 kişilik personel alımına başvurmak isteyen kişilerin belirli bazı şartları karşılaması gerekiyor. İşte o yayınlanan başvuru şartları:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 23.08.2021

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri intenet sitesinde ilan edilecektir. 

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Bu şartları sağlayan vatandaşlara DSİ’de sürekli olarak çalışma fırsatını yakalayacak. Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı. DSİ’den konuyla ilgili yakında açıklama yapılacağı ifade ediliyor. 

 

 


Son Güncelleme: 07.09.2021 19:48
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