İŞKUR asgari ücret desteği nasıl alınır? İŞKUR asgari ücret desteğini alma şartları

Pandemi sürecinde başlayan “Normalleşme Desteği” Cumhurbaşkanlığının kararıyla 30 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldı. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

İŞKUR tarafından 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerlerine 101 TL, 500’ün altında kişi çalıştıran iş yerlerine 150 TL asgari ücret desteği veriliyor. 2021 yılında ise bu desteğin ne kadar olacağı bilinmiyor.

İlave İstihdam teşvik tutarı her çalışan için, 7.848.00 TL olan primlerde 176,84 TL ödenirken, diğer sektörlerdeki iş yerlerinde çalışan sigortalı vatandaş için 176,84 TL ödenecek.

İşyerlerinin ilave teşvik ödemesi için belirli şartları vardır. bunlar; özel sektörün iş verenine ait olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya yasal süreleri içerisinde verilmesi ve sigortalı primlerin belirli sürede ödenmesidir. Aynı zamanda idari para cezasının, gecikme zammının ve gecikme cezasının olmaması gerekmektedir.