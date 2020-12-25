İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İŞKUR asgari ücret desteği nasıl alınır? İŞKUR asgari ücret desteğini alma şartları

Covid-19 virüsüyle birlikte insanlar zoru bir sürece girdi. İnsanlar geçim sıkıntısı yaşarken, kısıtlamalarda insanların maddi sıkıntılarını arttırdı. Bu süreçte devlet ise; yardıma ihtiyacı olanlara destek sağlıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 10:09
İŞKUR asgari ücret desteği nasıl alınır? İŞKUR asgari ücret desteğini alma şartları
Takip Et:

Pandemi sürecinde başlayan “Normalleşme Desteği” Cumhurbaşkanlığının kararıyla 30 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldı. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

 

İŞKUR tarafından 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerlerine 101 TL, 500’ün altında kişi çalıştıran iş yerlerine 150 TL asgari ücret desteği veriliyor. 2021 yılında ise bu desteğin ne kadar olacağı bilinmiyor.

 

İlave İstihdam teşvik tutarı her çalışan için, 7.848.00 TL olan primlerde 176,84 TL ödenirken, diğer sektörlerdeki iş yerlerinde çalışan sigortalı vatandaş için 176,84 TL ödenecek.

İşyerlerinin ilave teşvik ödemesi için belirli şartları vardır. bunlar; özel sektörün iş verenine ait olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya yasal süreleri içerisinde verilmesi ve sigortalı primlerin belirli sürede ödenmesidir.  Aynı zamanda idari para cezasının, gecikme zammının ve gecikme cezasının olmaması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 10:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşkurAsgari ücretPandemiücret Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var
Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?
Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Sakarya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Sakarya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi
İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi
Yaşlı çift korona virüsü hastalığını atlattı
Yaşlı çift korona virüsü hastalığını atlattı

Popüler Haberler

Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Rüyada yılan görmek anlamı ve yorumu
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Robot Süpürge ve Elektrikli Süpürge karşılaştırması, hangisi daha iyi?
Aşk Bir Rüya 145. bölüm fragmanı 14 Temmuz Salı
Tövbeler Olsun Cemre Karakterini Kim Canlandırıyor? Merve Erdoğan Kimdir?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 30 Haziran 2019 Dikey geçiş sınav sonucu açıklanma takvimi
Hasta bezi yardımı nedir? Hasta alt bezi yardımı nasıl alınır? Hasta bezi raporu işlemleri
Milli Eğitim Bakanlığı 30.000 Adet Tablet Dağıtacak! Tablet Başvurusu Nereden Yapılır?
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020
30.000 tl ye kadar alınacak arabalar hangileridir? 2020
Milli Piyango 2021 yılbaşı büyük ikramiye biletleri ne kadar, kaç lira?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Salatı Vitir namazı nedir, nasıl kılınır? Salatı Vitir Namazı'nda okunan dualar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.