İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek

İŞKUR tarafından yeni işçi alımı ilanı yayımlandı. Kurumdan yapılan ilanda en az ilkokul mezunu olma şartıyla 70 bin personel alınacağı belirtildi. İŞKUR’un yeni alımlarında hangi kadrolarda istihdam sağlanacağı belli oldu.

İŞKUR İş İlanında Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İŞKUR yeni yayımladığı ilanda 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Yeni alımlarda istihdam sağlanacak kadrolar belli oldu. Yeni ilana göre aşağıdaki kadrolara alım yapılacak:

- Beden işçicisi 15 bin 313 kişi

- Temizlik görevlisi 1818 kişi

- Satış danışmanı 1740 kişi

- Makineci 1537 kişi

- Gazaltı kaynakçısı 1375 kişi

- Ön muhasebeci 1259 kişi

- Konfeksiyon 1025 kişi

- Şoför 1005 kişi

- Paketlemeci 880 kişi

- Garson 861 kişi

- Kasiyer 771 kişi

- Depo elemanı 758 kişi

- Dokumacı olarak 735 kişi,

- Forklift Operatörü 677 kişi,

- Bisküvi İmalat işçisi 661 kişi,

- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 622 kişi,

- Depo görevlisi 617 kişi,

- Tır Şoförü 590 kişi,

- Tona Tezgahı operatörü 567 kişi,

- Motorsikletli kurye 548 kişi

TYP Personeli Alımı Yapılacak

İŞKUR, TYP ilanları hakkında bir açıklama paylaştı. Uzun süredir beklenmekte olan TYP alımları için ilan yayımlandı. İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre Burdur ve Iğdır’da TYP personeli alımı yapılacak. Toplum yararına program kapsamında başvurular için gerekli şartlar belli oldu.

TYP için başvuru yapacak kişilerin öncelikle İŞKUR kayıtlı olması ve işsiz olması gerekecek. Ayrıca adayların 18 yaşından büyük olması, emekli veya malul maaşı almıyor olması ve açık öğretim haricince öğrenci olmaması gerekmektedir.

TYP başvuruları il veya ilçelerdeki İŞKUR müdürlüklerinde yapılacak. Ancak Koronavirüs pandemisinden dolayı başvurular İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yapılacak.