İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek

İŞKUR yeni yayımladığı iş ilanında 70 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. 70 bin işçi alımı başvurularının İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacağı açıklandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:11
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
Takip Et:

İŞKUR tarafından yeni işçi alımı ilanı yayımlandı. Kurumdan yapılan ilanda en az ilkokul mezunu olma şartıyla 70 bin personel alınacağı belirtildi. İŞKUR’un yeni alımlarında hangi kadrolarda istihdam sağlanacağı belli oldu.

İŞKUR İş İlanında Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

İŞKUR yeni yayımladığı ilanda 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Yeni alımlarda istihdam sağlanacak kadrolar belli oldu. Yeni ilana göre aşağıdaki kadrolara alım yapılacak:

- Beden işçicisi 15 bin 313 kişi

- Temizlik görevlisi 1818 kişi

- Satış danışmanı 1740 kişi

- Makineci 1537 kişi

- Gazaltı kaynakçısı 1375 kişi

- Ön muhasebeci 1259 kişi

- Konfeksiyon 1025 kişi

- Şoför 1005 kişi

- Paketlemeci 880 kişi

- Garson 861 kişi


- Kasiyer 771 kişi

- Depo elemanı 758 kişi

- Dokumacı olarak 735 kişi,

- Forklift Operatörü 677 kişi,

- Bisküvi İmalat işçisi 661 kişi,

- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 622 kişi,

- Depo görevlisi 617 kişi,

- Tır Şoförü 590 kişi,

- Tona Tezgahı operatörü 567 kişi,

- Motorsikletli kurye 548 kişi

TYP Personeli Alımı Yapılacak

İŞKUR, TYP ilanları hakkında bir açıklama paylaştı. Uzun süredir beklenmekte olan TYP alımları için ilan yayımlandı. İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre Burdur ve Iğdır’da TYP personeli alımı yapılacak. Toplum yararına program kapsamında başvurular için gerekli şartlar belli oldu.

TYP için başvuru yapacak kişilerin öncelikle İŞKUR kayıtlı olması ve işsiz olması gerekecek. Ayrıca adayların 18 yaşından büyük olması, emekli veya malul maaşı almıyor olması ve açık öğretim haricince öğrenci olmaması gerekmektedir.

TYP başvuruları il veya ilçelerdeki İŞKUR müdürlüklerinde yapılacak. Ancak Koronavirüs pandemisinden dolayı başvurular İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yapılacak.



Son Güncelleme: 21.09.2020 15:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IşkurIşçi Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
Süper Loto’da 22. Hafta çekilişi sonuçları belli oldu!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 ve BİM marketler 19-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İŞKUR 70 bin personel alımı yapılacağını açıkladı! Başvurular internet üzerinden yapılabilecek
TRT EBA canlı dersler ne zaman? EBA haftalık ders programı nasıl?
Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!
Masterchef'in yeni yarışmacısı Walison Fonseca kimdir?
Deliha filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Exatlon Challenge Burce Yağmur Karabal kimdir? Yarışmacı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler
AirPods Pro Lite fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler?
En Uygun 100 Bin TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?
Doya Doya Moda kim elendi? 17 Ocak Doya Doya Moda haftanın birincisi kim ve eleneni kim oldu?
En düşük radyasyonlu cep telefonları hangileridir? 2019 Düşük SAR değerine sahip telefonlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Altın ne kadar oldu? 21 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Malta asgari ücreti ne kadar?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Eylül 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Güncel gümüş fiyatları 21 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.