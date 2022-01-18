İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı hangi kadrolara yapılacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım ilanlarını yayınlanmayı sürdürüyor. Yakın zaman önce yeni bir ilan daha yayınlandı. Bu ilana göre toplamda 70bin işçi istihdam edilecek. İşsiz olan vatandaşlar İŞKUR’a ilgili ilana başvuru yaparak belirlenen pozisyonda istihdam edilecekler.

İŞKUR 70 bin işçi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR 70Bin İşçi Personel Alımı başvuru yapacak olan vatandaşların ilk olarak belirlenen şartlara uygun olması gerekmekte. İŞKUR 70Bin İşçi Personel Alımı başvuru şartları ise şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-İŞKUR kaydının bulunması

-Başvuru yapılacak kadroda istenilen eğitim düzeyine sahip olmak

-Çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak

-Yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Yapılacak olan arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamak veya askerlikle ilişkisi olmamak

-Başvurulacak kadro için belirlenen yaş aralıklarında olmak

-İşe girilecek kadroya göre gerekli durumlarda eğer istenirse KPSS puanını almış olmak

İŞKUR 70 bin işçi personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

İŞKUR üzerinden yapılması planlanan toplu personel alımı için çok sayıda kadroda alım yapılacaktır. İşe girmek isteyen vatandaşlar, kendi özelliklerine uygun kadroya başvuru yapabilecekler. İşçi personel alımı yapılacak kadrolar ve sayıları şunlardı;;

-Ahşap Mobilya İmalat Ustası 209 kişi

-Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 224 kişi

-Ambar/Depo Görevlisi 455 kişi

-Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 412 kişi

-Aşçı 360 kişi

-Aşçı Yardımcısı 202 kişi

-Bahçıvan 105 kişi

-Beden İşçisi (Genel) 10664 kişi

-Beden İşçisi (İnşaat) 178 kişi

-Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 114 kişi

-Beden İşçisi (Temizlik) 253 kişi

-Beton Transmikser Operatörü 116 kişi

-Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 146 kişi

-Bisküvi İmalat İşçisi 364 kişi

-Boyacı-Metal 157 kişi

-Bulaşıkçı (Stevard) 262 kişi

-Büro Memuru (Genel) 461 kişi

-Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 106 kişi

-CNC Freze Tezgahı Operatörü 384 kişi

-Çağrı Merkezi Elemanı 112 kişi

-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 805 kişi

-Depo Sevkiyat Sorumlusu 324 kişi

-Dış Ticaret Meslek Elemanı 257 kişi

-Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 564 kişi

-Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 379 kişi

-Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları 120 kişi

-Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 118 kişi

-Dokuma Konfeksiyon Makineci 790 kişi

-Dökümcü (Metal) 100 kişi

-Düz Dikiş Makineci 421 kişi

-Elektrik Teknikeri 161 kişi

-Elektrik Teknisyeni 293 kişi

-Elektrikçi (Genel) 616 kişi

-Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 150 kişi

-Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 100 kişi

-Forklift Operatörü 651 kişi

-Garson (Servis Elemanı) 595 kişi

-Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1339 kişi

-Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 243 kişi

-Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 173 kişi

-Güvenlik Görevlisi 288 kişi

-Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 102 kişi

-İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 117 kişi

-Kalite Kontrolcü 382 kişi

-Kamyon Şoförü 337 kişi

-Kasap 184 kişi

-Kasiyer 412 kişi

-Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 357 kişi

-Konfeksiyon İşçisi 995 kişi

-Kurye 249 kişi

-Lojistik Elemanı 106 kişi

-Makine Montaj İşçisi 192 kişi

-Makine Mühendisi 294 kişi

-Makineci (Dikiş) 1459 kişi

-Marangoz 149 kişi

-Market Elemanı 118 kişi

-Mekanik Bakım Onarımcısı 393 kişi

-Muhasebe Meslek Elemanı 453 kişi

-Motosikletli Kurye 321 kişi

-Muhasebeci 302 kişi

-Ön Muhasebeci 1054 kişi

-Paketleme işçisi 673 kişi

-Paketleme İşçisi (Gıda) 139 kişi

-Pazarlama Sorumlusu 1579 kişi

-Perakende Satış Elemanı (Gıda) 546 kişi

-Reyon Görevlisi 361 kişi

-Satış Danışmanı / Uzmanı 1519 kişi

İŞKUR70 bin işçi personel alımına nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR 70bin İşçi Personel Alımına başvuru yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak İŞKUR resmi sitesine giriş yaparak üye değillerse üye olmaları gerekir. Daha sonra, başvuru yapmak istedikleri ilanın başvuru formunu doldurup işlemlerini kısa süre içinde tamamlayabilirler.

İŞKUR 70bin işçi personel alımı başvurusunda birden fazla kadroya başvuru yapılamaz. Her aday sadece bir kadro için başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.