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İŞKUR 5 Bin TL Maaş ile Alım Yapıyor! İnternetten Başvuru!

İŞKUR, aylık 5.000 liralık maaş ile çalışan işe alım ilanını yayınladı, bu durumda İŞKUR internet sitesinde onlarca gönderi yayınladı. İŞKUR üzerinden bu işverenlere ulaşmak için neler yapılmalıdır? İş arayanlar nelere dikkat etmeli? hangi yollardan ilerlemeli?

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:49
İŞKUR 5 Bin TL Maaş ile Alım Yapıyor! İnternetten Başvuru!
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Sadece çevrimiçi iş ilanı vermekle kalmayarak, şubelerden de iş ilanı verebilirsiniz. Ayrı olarak başvurabilirsiniz. Hayatın her kesiminden insanların iş bulması için binlerce gönderi bulunmaktadır. İŞKUR'a bir şubeden veya intenet sitesinden başvurabilirsiniz. Nerede çalışmak istedikleri ve ne yapmak istediklerini düşünerek iş ilanlarını arayabilirsiniz. İşveren olsanız bile, iş arayan ilanlarını yayınlamak için İŞKUR'a kayıt yaptırmalısınız. Web sitesinde, iş yerinizle ilgili konumları kolayca onay verebilir ve iş arayan kesim için ilan bırakabilmektesiniz.

İŞKUR üzerinden nasıl iş bulabilirim?

Bazen iş ilanlarından medet ummak ilerlemek için yararlı bir yol olmayabilir. Açık iş pozisyonları yerine belirli şirketlere odaklanmak sizin yararınıza olabilir. Çünkü başvuru sürecini tamamladığınızda zaten şirketle ilgileniyor olacaksınız. Başvuruda bulunmanın aksine (çünkü bu anlaşılması gereken bir iştir), söylediklerinizin bir fark yaratması gerekir. Tabii ki, lütfen iş ilanlarına bir göz atın, ancak büyük bir şirketin az sayıda işi olduğunu ve uygun işlerin olmadığını fark ederseniz, lütfen onlara özgeçmişinizi ve ön yazınızı gönderin.

Bir şirket aynı anda birden fazla pozisyon yayınlarsa, genişledikleri anlamına gelir. Bu, kendinizi onlara tanıtmanın ve sahip olduklarını onlara göstermenin en iyi zaman olduğu anlamını işaret etmektedir. Özellikle teknolojinin sayesinde, iş hayatı çok hızlı gelişmektedir, pek çok işi hiç duymamış bile olabilirsiniz. Daha az geleneksel bir kariyer yolunda ilerlemek aynı zamanda daha az rekabet ortamı anlamını taşıyabilir, sizi geliştirebilir ve daha fazla iş arama olanağına sahip olabilirsiniz, daha fazla fırsat keşfedebilirsiniz. Yazımızda belirttiğimiz gibi, işe başvurma sürecinde nasıl ilerlediğiniz işveren kesime sizin hakkınızda nasıl bir işçi olduğunuz hakkında bilgi vermektedir. Ancak, bu seçeneği seçerseniz, herhangi bir işlem yapmadan önce şirketi iyice araştırdığınızdan emin olun. Yakalanmak istemiyorsunuz çünkü şirketin kim olduğunu ve ne yaptığını gerçekten anlamıyorsunuz çünkü tüm çabalarınızı mahvedecek.

İş Yakalama Rehberi


Kampüste bar çalışması, etkinlik çalışması, liderlik çalışması ve aday öğrencilere rehberlik etme gibi yüzlerce yarı zamanlı öğrenci işi vardır. Makul ücretler ve çalışma saatleriyle (ve genellikle yurt odanıza ve sınıflarınıza çok yakın) bu işler altın tozudur. Ayrıca üniversitenin sizi zaten tanımasına yardımcı olur, bu nedenle üniversiteden sonra iş ararken harika bir referans olabilir. Bu işler hızla kaybolma eğiliminde olduğundan, tavsiyemiz mümkün olan en kısa sürede başvurmanızdır. Bir işe alım ajansı aracılığı ile iş bulmak iyi bir seçim olabilir. (Tıpkı İŞKUR gibi)

İşe alım ajansları sizin için düzenli olarak iş bulmak için inisiyatif alacaktır, bu nedenle bu kesinlikle yükün bir kısmını azaltabilir ve işinizi beklenenden daha hızlı hale getirebilir, özellikle de ağır hizmet tipi bir trol arıyorsanız. Ancak, birçok olumlu yöne rağmen, işe alım ajansları tarafından sunulan geçici işlerin çoğu zaman asgari ücret için zarfları yalayan birçok zarf içerebileceğini unutmayın, başka bir şey değil. Öğrenciler için ajans çalışmaları genellikle çok az maliyetlidir, geneli fazlaca sıkıcı ve (pozisyona bağlı olarak) uzun süreli güvenlik ve beklentilerinden yoksun olmaktadır.

İş fuarları ve diploma fuarları sadece ücretsiz değildir (her ne kadar her zaman memnuniyetle karşılanan bir avantaj olarak görülse de).  Büyük işverenler ve işe alımcılarla doğrudan tanışmak ve konuşmak için harika fırsatlardır. Ağ oluşturma fırsatlarından yararlanın, uygulama süreçlerini ve fırsatlarını anlayın. Ayrıca, not defterinizi de getirmeyi unutmayın. Konuştuğunuz kişinin adını, unvanını ve e-posta adresini yazın ve ardından size dikkat etmeleri için takip e-postaları gönderin (toplantının ne kadar hoş olduğunu onlara hızlı bir şekilde "merhaba deyin").

Pek çok öğrenci ve mezun, sağladıkları riskler veya güvenlik eksikliği nedeniyle genellikle bir iş kurma konusunda isteksizdir. Kendi patronunuz olmak korkutucu görünebilir, ancak büyük bir fikriniz varsa ve onu zorlamak için motive olursanız, bu şimdiye kadar yaptığınız en akıllıca hareket olabilir. Gün geçtikçe daha fazla kuruluş ve web sitesi, genç girişimcilerin başarılı bir şekilde iş yapmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İlk yıldan sonra bunun size göre olmadığına karar verirseniz, o zaman bu hayatınız boyunca öğrendiğiniz değerli bilgidir ve (umarız) denediğiniz için pişman olmayacaksınız. Bu aynı zamanda özgeçmişiniz için de harika.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:49
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IşkurMaaş
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