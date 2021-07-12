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İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!

Korona virüs salgını sebebiyle pek çok vatandaş işsiz kaldı. İŞKUR, işsiz vatandaşlara iş imkanı sunuyor. Toplam 12 faklı ilde en az ilkokul mezunu kişilere 3 bin 550 TL maaş ile iş teklifi sunuyor. Peki bu işe kimler başvurabilir? Bu işler nelerdir? Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:13
İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!
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Günümüz salgınıyla uğraşan Türkiye'de salgın sebebiyle pek çok kişi işini kapatmak zorunda kaldı. İşsizliğin artmasıyla birlikte vatandaşlar için İŞKUR, 3 bin 550 TL maaş ile en az ilkokul mezunu vatandaşlara iş sahibi olma imkanı sunuyor. 

İş başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlar için ilk 3 aylık dönemde kişiler, işle ilgili eğitim programına dahil ediliyor. Toplam 12 ilde yapılacak olan alımlar için belirlenen şehirler Antalya, Elazığ, Manisa, Batman, Mardin, Ankara, Muğla, İstanbul, Malatya, İzmir, Balıkesir ve Düzce şeklinde açıklanıyor. 

İş Başvurusunda Bulunmak İsteyen Kişiler İçin 

-15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

-İŞKUR' a "işsiz" olarak kayıtlı durumda bulunmak gerekiyor. 

-SGK dahilinde herhangi bir emekli maaşı almamak gerekiyor. 

-Son 1 aylık süre boyunca SGK kapsamında bir prim ödemesi yapmamış olmak gerekiyor. 

-Son 3 aylık süre boyunca işveren işveren çalışanı olmamak gerekiyor. 

-İşveren kişilerin birinci ve ikinci dereceden akrabası olmamak gerekiyor. 

-İş ve meslek danışmanlık hizmetleri almış vatandaşlar

Haberimizin detayları için linke tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 12.07.2021 16:13
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