İŞKUR 35 farklı kuruma toplamda 3 bin memur alımı yapacak

İş arayan kişiler öncelikle İŞKUR’a başvuru yapıyor. İŞKUR’da vatandaşlar üçün sürekli iş ilanı yayınlıyor. İŞKUR’un yeni ilanı ise Türkiye genelini kapsayacak şekilde 35 kurum için toplam 3 bin memur alımı yapacağı oldu.

Bu alım için bazı kurumlar KPSS şartı isterken bazıları istemeyecek. Alıma başvurmak için belirlenen şartlar var. Kişilerin bu şartları karşılaması gerekmektedir.

İşte başvuru şartları:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı,

Kamu haklarından herhangi bir sebepten dolayı mahrum kalınmamış olmalı,

Hiçbir şekilde hapis cezasının olmaması ve mahkumluk yaşamamış olması gerekiyor,

Adaylardan erkek olanlar için askerliklerini yapmış olmaları veya muaf olmaları gerekiyor,

Görevi aksatmaya ilişkin bir sağlık sorunu olmamalı,

Başvuruda bulunan kadroların kendi şartlarına uygun olunmalı,

Kadrolardan KPSS şartı isteyenler için puanın minimum 50-60-70 olmalı

Alım yapacak kadrolar