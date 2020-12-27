İŞKUR 35 farklı kuruma toplamda 3 bin memur alımı yapacak

İş arayan kişiler öncelikle İŞKUR’a başvuru yapıyor. İŞKUR’da vatandaşlar üçün sürekli iş ilanı yayınlıyor. İŞKUR’un yeni ilanı ise Türkiye genelini kapsayacak şekilde 35 kurum için toplam 3 bin memur alımı yapacağı oldu.
İşte başvuru şartları:
- Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı,
- Kamu haklarından herhangi bir sebepten dolayı mahrum kalınmamış olmalı,
- Hiçbir şekilde hapis cezasının olmaması ve mahkumluk yaşamamış olması gerekiyor,
- Adaylardan erkek olanlar için askerliklerini yapmış olmaları veya muaf olmaları gerekiyor,
- Görevi aksatmaya ilişkin bir sağlık sorunu olmamalı,
- Başvuruda bulunan kadroların kendi şartlarına uygun olunmalı,
- Kadrolardan KPSS şartı isteyenler için puanın minimum 50-60-70 olmalı
Alım yapacak kadrolar
- Ankara Mamak Belediye Başkanlığı tarafından Zabıta Memuru Alımları için 04.12.2020 tarihinde
- Bursa Kestel Belediye Başkanlığı tarafından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımları için 20.11.2020 tarihinde
- Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alımları için 25.11.2020 tarihinde
- Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alımları için 27.11.2020 tarihinde
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alımları için İlan 20.11.2020 tarihinde
- Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Personel Alımları için 20.11.2020tarihinde
- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme Alımları için 22.11.2020 tarihinde
- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme Alımları için 27.11.2020 tarihinde
- Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020 tarihinde
- Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alımları için 07.12.2020 tarihinde
- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımları için 04.12.2020 tarihinde
- Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alımları içinı 04.12.2020 tarihinde
- Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alımları için 25.12.2020 tarihinde
- İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımları için 04.12.2020 tarihinde
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alımları için 19.11.2020 tarihinde
- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımları içinı 20.12.2020 tarihinde
- Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alımları içinı 04.12.2020 tarihinde
- İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav Alımları için 04.12.2020 tarihinde
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020 tarihinde
- Kırıkkale Çelebi Belediyesi tarafından Memur Alımları için 17.12.2020 tarihinde
- BDDK Meslek tarafından Personeli Alımları için 20.11.2020 tarihinde
- TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Sözleşmeli Destek Personeli Alımları için 25.11.2020 tarihinde
- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru tarafından Öğrencisi Alımları için 11.12.2020 tarihinde
- Sakarya Geyve Belediyesi tarafından Zabıta Memuru Alımları için 25.12.2020 tarihinde
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Asistan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı Alımları için 30.11.2020 tarihinde
- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından BEBKA Personel Alımları için 18.12.2020 tarihinde
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımları için 30.11.2020 tarihinde
- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Sözleşmeli Personel Alımları için 01.12.2020 tarihinde
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası tarafından Serbest Meslek Mensupluğu Sınavı için 11.12.2020 tarihinde
- Çorum Belediye Başkanlığı tarafından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımları için 08.01.2021 tarihinde
- İçişleri Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav içinı 29.11.2020 tarihinde
- Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Personel Alımı Sınavı için 15.12.2020 tarihinde
- Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 18.12.2020 tarihinde
- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Memur Alımları için 25.12.2020 tarihinde
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İtfaiye Eri Alımları için 03.01.2021 tarihinde
Son Güncelleme: 27.12.2020 18:56