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İŞKUR 35 farklı kuruma toplamda 3 bin memur alımı yapacak

İŞKUR, yaptığı açıklamaya göre 35 farklı kurum için totalde 3 bin memur alımı yapacak. İşte detaylar.

27 Aralık 2020 Pazar 18:56
İŞKUR 35 farklı kuruma toplamda 3 bin memur alımı yapacak
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İş arayan kişiler öncelikle İŞKUR’a başvuru yapıyor. İŞKUR’da vatandaşlar üçün sürekli iş ilanı yayınlıyor. İŞKUR’un yeni ilanı ise Türkiye genelini kapsayacak şekilde 35 kurum için toplam 3 bin memur alımı yapacağı oldu.

Bu alım için bazı kurumlar KPSS şartı isterken bazıları istemeyecek. Alıma başvurmak için belirlenen şartlar var. Kişilerin bu şartları karşılaması gerekmektedir.

İşte başvuru şartları:

  • Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı,
  • Kamu haklarından herhangi bir sebepten dolayı mahrum kalınmamış olmalı,
  • Hiçbir şekilde hapis cezasının olmaması ve mahkumluk yaşamamış olması gerekiyor,
  • Adaylardan erkek olanlar için askerliklerini yapmış olmaları veya muaf olmaları gerekiyor,
  • Görevi aksatmaya ilişkin bir sağlık sorunu olmamalı,
  • Başvuruda bulunan kadroların kendi şartlarına uygun olunmalı,
  • Kadrolardan KPSS şartı isteyenler için puanın minimum 50-60-70 olmalı

Alım yapacak kadrolar

  • Ankara Mamak Belediye Başkanlığı tarafından Zabıta Memuru Alımları için 04.12.2020 tarihinde
  • Bursa Kestel Belediye Başkanlığı tarafından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımları için 20.11.2020 tarihinde
  • Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alımları için 25.11.2020 tarihinde
  • Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur  Alımları için 27.11.2020 tarihinde
  • Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alımları için İlan 20.11.2020 tarihinde
  • Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Personel  Alımları için 20.11.2020tarihinde
  • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme  Alımları için 22.11.2020 tarihinde
  • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme  Alımları için 27.11.2020 tarihinde
  • Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020 tarihinde
  • Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur  Alımları için 07.12.2020 tarihinde
  • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel  Alımları için 04.12.2020 tarihinde
  • Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur  Alımları içinı 04.12.2020 tarihinde
  • Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri  Alımları için 25.12.2020 tarihinde
  • İzmir Kalkınma Ajansından Personel  Alımları için 04.12.2020 tarihinde
  • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sözleşmeli Personel  Alımları için 19.11.2020 tarihinde
  • Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel  Alımları içinı 20.12.2020 tarihinde
  • Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat  Alımları içinı 04.12.2020 tarihinde
  • İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav  Alımları için 04.12.2020 tarihinde
  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020 tarihinde
  • Kırıkkale Çelebi Belediyesi tarafından Memur  Alımları için 17.12.2020 tarihinde
  • BDDK Meslek tarafından Personeli  Alımları için 20.11.2020 tarihinde 
  • TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Sözleşmeli Destek Personeli  Alımları için 25.11.2020 tarihinde
  • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru tarafından Öğrencisi  Alımları için 11.12.2020 tarihinde
  • Sakarya Geyve Belediyesi tarafından Zabıta Memuru  Alımları için 25.12.2020 tarihinde
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Asistan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı   Alımları için 30.11.2020 tarihinde
  • Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından BEBKA Personel  Alımları için 18.12.2020 tarihinde
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Sözleşmeli Bilişim Personeli  Alımları için 30.11.2020 tarihinde
  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Sözleşmeli Personel  Alımları için 01.12.2020 tarihinde
  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası tarafından Serbest Meslek Mensupluğu Sınavı için 11.12.2020 tarihinde
  • Çorum Belediye Başkanlığı tarafından İlk Defa Atanmak Üzere Memur  Alımları için 08.01.2021 tarihinde
  • İçişleri Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav içinı 29.11.2020 tarihinde
  • Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Personel Alımı Sınavı için 15.12.2020 tarihinde
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 18.12.2020 tarihinde
  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Memur  Alımları için 25.12.2020 tarihinde
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İtfaiye Eri  Alımları için 03.01.2021 tarihinde

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:56
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IşkurİŞKURmemuralımıMemurAlımı
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