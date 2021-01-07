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İŞKUR 2021 işbaşı eğitim programları başvuru şartları nelerdir? Harçlık, meslek iş garantili kurslar için başvuru şartları

İŞKUR eğitim programlarına katılan kişilere günlük ücret veriyor. Vatandaşlar İŞKUR 2021 işbaşı eğitim programları başvuru şartları neler ve harçlık meslek iş garantili kurslar için başvuru şartlarını araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:06
İŞKUR 2021 işbaşı eğitim programları başvuru şartları nelerdir? Harçlık, meslek iş garantili kurslar için başvuru şartları
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Türkiye İş Kurumu her yıl düzenlediği İşbaşı Eğitim Programları sayesinde binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. İşkur 2021 yılında da eğitim programlarında devam edecek. Programlar sayesinde vatandaşlar bir iş alanında uzmanlaşıyor ve iş kurma şansına sahip oluyor.

İşkur herhangi bir iş dalına ait bilgisi olmayan kişiler eğitim programlarına alıyor ve bu kişilere mesleki anlamda deneyimleri aktarıyor. Eğitimler teorik ve pratik eğitim şeklinde yapılıyor.

İşkur eğitim programlarına başvuru yapabilmek için belli şartlara uygun olmak gerekmektedir. Bu şartlar;

  • Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları gerekiyor.
  • Adayların en az 15 yaşını tamamlamış ve daha büyük olmaları isteniyor.
  • İşbaşı Eğitim Programı sağlayacak olan işverenin 1. ve 2. dereceden akrabası olmamak gerekiyor.
  • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak.
  • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak.
  • İşbaşı Eğitim Programlarından emekliler faydalanamaz.
  • İŞKUR tarafından sağlanan iş ve meslek danışmanlığı programlarından daylanmış olmak.

İşkur eğitim programlarına katılan kişilere işsiz olmaları halinde günlük 89 TL ödeme yapıyor. Öğrenci olan kişilerin eğitimlere katılması halinde aldıkları ücret ise 67 TL’dir. Öte yandan işsizlik ödeneği alan kişilere 44 TL ödeme yapılıyor. Eğitimlere katılan kadınlara bu kişilerden farklı olarak 95 TL ücret veriliyor.

Başvurular Türkiye İş Kurumu resmi intenet sitesi üzerinden yayınlanan ilanla yapılıyor. İlana başvuru yapan kişiler eğitimlere katılabiliyor.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:06
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IşkurEğitimHarçlık
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