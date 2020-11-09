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İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İSKİ genel müdürlüğü tarafından İstanbul halkını yakından ilgilendiren 2021 yılı için suya yüzde 25 zam teklifi yapıldı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:17
İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
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İSKİ tarafından İstanbul halkını yakından ilgilendiren bir teklif yapıldı. İski genel müdürlüğü önümüzde ki yıl için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan suya yüzde 25 zam talebi geldi.

İSKİ tarafından hazırlanan su tüketimi raporunda 2021 yılı için Analitik Bütçe tasarısı tekliflerine göre 2020 yılı için 7 milyar 776 milyon 456 bin Türk Lirası olan bütçe, önümüzdeki 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak açıklandı.


Gelecek yıl su satışı tarifeli tekliflerinde ise  0-15 metreküpe kadar olacak (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira olarak, 16 metreküp ve üzeri olacak (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak güncellendi

Ticari faaliyetler ve iş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak güncellendi,.

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.

Yüzde 25 zam içeren teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği ise merak ediliyor.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:17
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İSKİIstanbul Suya ZamSuya Yüzde 25 Zam
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