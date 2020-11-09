İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

İSKİ tarafından İstanbul halkını yakından ilgilendiren bir teklif yapıldı. İski genel müdürlüğü önümüzde ki yıl için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan suya yüzde 25 zam talebi geldi.
İSKİ tarafından hazırlanan su tüketimi raporunda 2021 yılı için Analitik Bütçe tasarısı tekliflerine göre 2020 yılı için 7 milyar 776 milyon 456 bin Türk Lirası olan bütçe, önümüzdeki 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak açıklandı.
Ticari faaliyetler ve iş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak güncellendi,.
Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.
Yüzde 25 zam içeren teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği ise merak ediliyor.