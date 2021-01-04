İSKİ su faturası sorgulama ve İSKİ online fatura ödeme

Günlük hayatta fatura ödemek unutulabilir ya da sorun yaratabilir. Şubeye gitmek, vakit kaybetmek, sırada beklemek yorucu olacaktır. Bunların yanı sıra su faturalarını intenette kolayca kontrol edebilir ve online olarak ödeyebilirsiniz. Borç sorgulamaları ve İSKİ su faturalarının ödenmesi için farklı seçenekler ve altenatif yöntemler bulunmaktadır.

E-devlet üzerinden fatura sorgulama

Su faturanızda geçmiş borçlar veya cari borçlar olup olmadığını öğrenmek için e-devlet web sitesinde hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bunu yapmak için önce e-devlet web sitesine giriş yapmalısınız. Web sitesine girerken kimlik numaranızın ve e-devlet şifrenizin olması yeterlidir. Gerekli bilgileri girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. Ardından kurum bölümünden İSKİ su faturası sorgulama bölümüne geçebilir, abone numaranızı seçip işlemi tamamlayabilirsiniz. Mevcut abonelik faturanız sisteme kayıt edilir. Birden fazla aboneliğiniz varsa, hangi altenatifi görüntüleyeceğinizi seçebilirsiniz. Burada adınıza kayıtlı tüm aboneliklerin bir listesi vardır. Kolay seçim ile faturalarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde sorgulama yapabilirsiniz.

İSKİ intenet sitesi üzerinden faturalarınızı sorgulama

Bir e-devlet şifreniz yoksa, faturaları sorgulamak için farklı seçenekler kullanabilirsiniz. İSKİ su faturası sorgulamaları için İSKİ'nin kendi web sayfasına girip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra üyeliğiniz yoksa "Üyesiz fatura sorgulama" seçeneğini kullanabilirsiniz. Faturayı kimlik numaranız veya abone numaranız ile kontrol edebilirsiniz. Ayrıca sisteme üye olabilirsiniz. Sözleşme numaranız T.C. Mevcut bilgilerinizi (kimlik numaranız, sözleşme numaranız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi) girdikten sonra sisteme üye olabilir ve ileride kullanım için kolaylık sağlayabilirsiniz. Faturanızı (üyelikli veya üyeliksiz) bu sayfadan kolayca kontrol edebilirsiniz. İntenet şubesinde arıza kayıtları oluşturabilir, faturalara itiraz edebilir ve ödeme alanlarını görüntüleyebilirsiniz. Bu nedenle şubeye şahsen gitmenize gerek kalmadan işlemi kolaylıkla halledebilirsiniz.

Fatura ödemelerinizi istediğiniz yerden yapın

Günlük yoğunluğa ek olarak, şubeye giderek faturayı ödemek için sırada beklemek yorucu ve zaman alıcıdır. Bunu önlemek için su faturasını çevrimiçi olarak kolayca ödeyebilirsiniz. İSKİ su ücreti ödeme işleminiz için, İSKİ'nin e-devlet veya e-şube web sayfasına girip faturayı kontrol edebilir, ardından online ödeme yapmak için kredi kartı bilgilerinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz geçmiş borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bu işlemler tamamen güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Sadece hızı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda evinizin rahatlığında kolayca idare etmenizi sağlar. Bu işlemi cep telefonunuzun olduğu her yerde gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura sorgulama ve ödemelerin farklı altenatifleri

Faturanız beklediğinizden fazlaysa itiraz etme işlemleri

İSKİ su faturasını ödeme ve sorgulama yöntemleri e-devlet ve İSKİ'nin kendi web sayfaları ile sınırlı değildir. Dilerseniz bu işlemleri banka aracılığıyla da yapabilirsiniz. Günlük hayatta hemen herkesin ödeme yaptığı bir banka hesabı vardır. Her bankacılık sisteminin bir de mobil şubesi vardır. İSKİ birçok banka ile anlaşmaya varmıştır. Sözleşmede öngörülen bankayı İSKİ'nin web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Bankanız da anlaşmalı kurumlar arasında yer alıyorsa bankanın mobil şubesine kolayca girip fatura ödeme seçeneklerinden İSKİ'yi seçip kurumsal ödemeler yapabilirsiniz. Hesabınızda para varsa, her ay otomatik ödeme talimatı verebilir ve ödemeleri düzenli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu nedenle faturanız zamanında ödenecektir. Bankanız ile kolayca takip edebilirsiniz.

Faturanız ikamet adresinize ulaştı veya İSKİ su faturasını sorgulayarak faturanızı çevrimiçi olarak kontrol ettiniz. Kullanım ve fatura maliyetleriniz yanlış olabilir. Bu durumda faturaya itiraz etme hakkına sahipsiniz. Her şeyden önce, yüksek maliyetin nedeni kurulum, yanlış okumalar veya sayaç arızası olabilir. Kullanım oranınız yüksekse veya kurulumda herhangi bir sızıntı yoksa, sahada çalışan ekip tarafından kontrol edilmeniz gerekir. İtiraz etmeden önce, sayacı kontrol edebilir ve fatura ile karşılaştırabilirsiniz. Faturada uyuşmazlık varsa ve üzerinde yüksek bir fiyat yazıyorsa, faturanıza itiraz edebilirsiniz.

Su faturasına itiraz etme yolu şu şekildedir: ALO 185'i arayarak su faturanızın hatalı olduğunu bildirebilirsiniz. Bu durumda, geri gelip sayacı okumalarını isteyebilirsiniz. Veya İSKİ'nin web sayfasına girerek bir online şubeden üye olarak giriş yapabilirsiniz. Daha sonra itirazda bulunabilirsiniz. Şikâyet sebebini belirleyebilir ve sayaç durumuna intenet şubesinden giriş yapabilirsiniz. Daha sonra ekip denetim için gönderilecektir. Ekip incelemeden sonra raporu hazırlar. Bir hata varsa belirli önlemler alındıktan sonra çözülecektir. Ölçüm aletinizle ilgili bir sorun varsa değiştirilmesi gerekebilir. Bu ekipler size doğru yolda rehberlik eder.

Fatura sorgulama ve ödeme işlem ücretleri

Çevrimiçi sorgulama veya ödeme yaparken fazladan ödeme yapmanıza gerek yoktur. Sorgulama ve fatura ödeme işlemleri ücretsizdir. Bankalar, İSKİ'nin kendi intenet şubeleri veya e-devlet aracılığıyla ücretsiz sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca ekstra ödeme yapmadan kolayca ödeme yapabilirsiniz. Günlük işlerinizde bu sürece fazladan enerji harcamanıza gerek yok. Cep telefonunuz olduğu sürece mesai saatleri içinde dinlenebilir, evde kahve içebilir, açık hava restoranlarında yemek yiyebilirsiniz. Bu nedenle, diğer görevler için daha fazla zamanınız var. Online seçenek, güvenli, hızlı ve kolay ödeme işlemleri için ideal seçiminiz olacaktır.