İSKİ - İZSU - ASKİ 30 Kasım Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi olan ilçe ve mahalleler

Türkiye’nin en çok nüfuslu büyükşehir belediyelerine bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ortalama 15,5 milyon İstanbulluya, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5.5 milyon Ankaralıya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da yaklaşık 4.5 milyon İzmirliye her gün birçok hizmet sağlanmaktadır.

Büyükşehir belediyeleri tarafından vatandaşlara sağlanan hizmetler arasında elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım da yer almaktadır. Her gün milyonlarca vatandaşın bu hizmetleri sorunsuz bir şekilde alabilmesi adına çalışmalarına devam eden büyükşehir belediyeleri kimi zaman arıza ya da bakım nedeniyle hizmetlerini kısa süreliğine durdurabilmektedir.

2020 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların aldığı su hizmetine ilişkin bir kesinti yapılacağı zaman bunu resmi intenet adresleri üzerinden bildirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin su dağıtım işlemlerini İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su dağıtım işlemleri Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su dağıtım işlemlerini ise İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) üstlenmektedir.

Aşağıdaki kısımda İSKİ, ASKİ ve İZSU tarafından; İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek olan su kesintilerinin nerede ve ne zaman olacağına dair bilgilendirmelerin yapıldığı intenet adresleri yer almaktadır.

İstanbul’da yapılacak olan su kesintileri için buraya tıklayınız.

Ankara’da yapılacak olan su kesintileri için buraya tıklayınız.

İzmir’de yapılacak olan su kesintileri için buraya tıklayınız.