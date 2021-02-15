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İSKİ İstanbul baraj güncel doluluk oranları verileri 2021 Şubat

15 Şubat 2021'de vatandaşlar İstanbul'un baraj doluluk oranını merak etti. İstanbul Barajı'nın doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Barajı'nın doluluk oranı da art arda iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle arttı. Peki, İstanbul Barajı'nın 2021'deki doluluk oranı nedir? İstanbul Barajı'nın doluluk oranı, güncel İSKİ verileri hakkında merak edilenler, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini almayı başardı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:48
İSKİ İstanbul baraj güncel doluluk oranları verileri 2021 Şubat
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2021 kışında yağış olmayacak olması, İstanbul'da su sorununu en büyük sorun haline getiriyor ki bu da yine endişe verici. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul Barajı'nın doluluk oranı %19'a düştü. Birkaç haftalık yağmurlu havanın ardından İstanbul Barajı'nın doluluk oranı meraktan yeni çıktı. İstanbul Barajı'nın doluluk oranı nedir? Buradaki İSKİ İstanbul Barajı doluluk verileri…

İSKİ baraj doluluk oranı 2021

İstanbul Barajı'nın doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşılıyor. Son haftalarda yaşanan kar ve yoğun yağışlar da barajın doluluk oranını %47,20'ye çıkardı. Önümüzdeki iki gün boyunca devam eden kar yağışının etkisinin belirgin olması bekleniyor.

İstanbul baraj doluluk oranları son durum

İSKİ verilerine göre İstanbul'un baraj doluluk oranı %47,20'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta %19,16'ya düştükten sonra istikrarlı bir şekilde arttı. Son yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranı %12'den fazla arttı.

Geçen yıl bugünkü baraj doluluk oranı %61,50 oldu.

Gün gün baraj doluluk oranları

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

Hangi baraj ne kadar dolu?

15 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 54,28

Pabuçdere Yüzde 30,65

Sazlıdere Yüzde 23,26

Büyükçekmece Yüzde 49,66

Alibeyköy Yüzde 53,09

Terkos Yüzde 45,25

Kazandere Yüzde 68,24

Elmalı Yüzde 53,07

Darlık Yüzde 53,84

Istrancalar Yüzde 53,07

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:48
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