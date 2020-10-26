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İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti

Hatay'ın İskenderun kazasında bir patlama gerçekleşti. Olay yerine birden fazla sağlık , itfaiye ve kolluk kuvvetleri çalışanları gönderildi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 22:21
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti
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Son Dakika: İskenderun'da Patlama. . .

Hatay'ın İskenderun kazasında bir patlama gerçekleşti. Olay yerine birden fazla sağlık , itfaiye ve kolluk kuvvetleri çalışanları gönderildi.


 

Hatay Valiliği'nden Açıklama: , "Güvenlik birimlerimizin Payas denetim noktasında şüphelendiği  2 teröristten  biri takip sonucu olarak İskenderun da etkisiz duruma getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kayıbı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir. "




Son Güncelleme: 26.10.2020 22:21
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