İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti

Son Dakika: İskenderun'da Patlama. . .

Hatay'ın İskenderun kazasında bir patlama gerçekleşti. Olay yerine birden fazla sağlık , itfaiye ve kolluk kuvvetleri çalışanları gönderildi.

Hatay Valiliği'nden Açıklama: , "Güvenlik birimlerimizin Payas denetim noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucu olarak İskenderun da etkisiz duruma getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kayıbı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir. "