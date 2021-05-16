İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

İskenderun Limanı'nda yüklü miktarda captagon yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dakika olarak uyuşturucu açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Muş, İskenderun Limanı’nda Captagon adlı uyuşturucunun yakalandığını söyledi.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:35
İskenderun Limanı'nda yüklü miktarda captagon yakalandı
Takip Et:

Son yapılan kabine değişikliğine göre bakan olarak atanan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dakika açıklamasında bulundu. Muş tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre gümrük muhafaza ekipleri İskenderun Limanı’nda yüklü miktarda uyuşturucu yakaladı. Captagon adı verilen uyuşturucu hap, İskenderun Limanı’nda yapılan arama sonucu yakalandı. Yapılan arama sonrasında 1072 kg Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muş tarafından yapılan son dakika açıklamasında şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktarda Captagon adlı uyuşturucu maddenin yakalandığı ifade edildi. Captagon adlı uyuşturucu maddeyi ülkeye kimin getirdiği ve kim tarafından alınacağı henüz tespit edilemedi. Ülkemize bu uyuşturucuları kimin soktuğu bilinmiyor. Bu konuda emniyet ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Captagonİskenderun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Popüler Haberler

İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 16 Mayıs 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mayıs 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayıs 16 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Günlük burç yorumları; 15 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumları
Pantolon nasıl ütülenir? güzel ve kolay ütü yapmanın püf noktaları
Valorant Kopya modu nedir, nasıl oynanır? Valorant Kopya modu ne zaman gelecek?
TV8 canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Teşkilat dizisi Uzay'ı kim canlandırıyor? Serdar Yeğin'in biyografisi
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Kefaret dizisi Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.