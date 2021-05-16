İskenderun Limanı'nda yüklü miktarda captagon yakalandı

Son yapılan kabine değişikliğine göre bakan olarak atanan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son dakika açıklamasında bulundu. Muş tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre gümrük muhafaza ekipleriLimanı’nda yüklü miktarda uyuşturucu yakaladı.adı verilen uyuşturucu hap, İskenderun Limanı’nda yapılan arama sonucu yakalandı. Yapılan arama sonrasında 1072 kg Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muş tarafından yapılan son dakika açıklamasında şimdiye kadar yakalanan en yüksek miktarda Captagon adlı uyuşturucu maddenin yakalandığı ifade edildi. Captagon adlı uyuşturucu maddeyi ülkeye kimin getirdiği ve kim tarafından alınacağı henüz tespit edilemedi. Ülkemize bu uyuşturucuları kimin soktuğu bilinmiyor. Bu konuda emniyet ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor.