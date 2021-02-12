İşkence yapan kocasını öldüren Melek İpek davasında flaş gelişme!

Antalya'ya bağlı Döşemealtı ilçesi 8 Ocak günü evinde çıplak bir şekilde eşinin kelepçe takarak işkence yapmasında maruz kaldıktan sonra kocası Ramazan İpek’i (36) av tüfeği ile öldüren Melek İpek tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Tutuklu olarak yargılanan İpek hakkında 40 sayfalık bir iddianame hazırlandı ve 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
İddianamenin mahkeme tarafından kabulünden hemen sonra ise Melek İpek'in yargılanması için mahkeme, davanın 15 Mart tarihinde yapılmasına karar verdi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 16:59