Isıtıcı fiyatında anlaşamadılar baba ve oğluna testereyle saldırdılar

Dehşet veren olay geçtiğimiz gün İstanbul Pendik'te yaşandı.
Gelen bilgilere göre, ilçede beyaz eşya vb gibi ürünler satan bir iş yerine ısıtıcı almak için 3 kişi geldi Bu kişiler almak istedikleri ısıtıcının fiyatını sordu ve pazarlıkta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iş yeri sahibi ve oğlu ile 3 şahıs birbirine girdi.
Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Son Güncelleme: 18.03.2021 14:12