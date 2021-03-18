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Isıtıcı fiyatında anlaşamadılar baba ve oğluna testereyle saldırdılar

Kan donduran olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Beyaz eşya satan bir iş yerine ısıtıcı almak için gelen kişiler, alacakları ısıtıcının fiyatında anlaşamayınca iş yeri sahibi ve oğluna testere ile saldırdılar

18 Mart 2021 Perşembe 14:12
Isıtıcı fiyatında anlaşamadılar baba ve oğluna testereyle saldırdılar
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Dehşet veren olay geçtiğimiz gün İstanbul Pendik'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre, ilçede beyaz eşya vb gibi ürünler satan bir iş yerine ısıtıcı almak için 3 kişi geldi Bu kişiler almak istedikleri ısıtıcının fiyatını sordu ve pazarlıkta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iş yeri sahibi ve oğlu ile 3 şahıs birbirine girdi.

Isıtıcıyı almak için iş yerine giren şahıslar daha sonra 4 arkadaşını daha dükkana çağırdı ve iş yeri sahibi ile oğluna bıçak ve testere ile saldırdı.

Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulPendikTestere
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