İsimden telefon numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır ?

Telefonunu bilinmeyen numaraları öğrenmek için araştırmalara koyulan vatandaşlar kendilerinin kimin aradığını merak ediyor. İsimden numara bulma işlemi ve sorgulama işlemi sorunu çözüldü. Vatandaşlar nasıl telefon numarası sorgulayacak ayrıntılar haberimizde

Telefon numara sorgulama işlemi için öncelikle 5 farklı işlem bulunmaktadır.

1.Hukuksal süreç,

2.Şebeke aracılığı,

3. WhatsApp veya diğer uygulama türleri,

4. Bilinmeyen numara bulma servisleri,

5.İntenet sosyal medya hesaplarında yapılan aramalar

İsimden telefon numarası bulma işlemi nasıl yapılır?

İsim halinde telefon bulma işlemi şu sıralar en çok kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. İsimsiz mesajlar, kimden geldiği bilinmeyen aramaları merak eden vatandaşlar tedirgin olmaya devam ediyor. Artık merak ettiğiniz veya aramak istediğiniz kişileri bulmak çok kolay.

Turkcell üzerinden 118,32

Vodofone üzerinden 188 42

Bilinmeyen numara öğrenme servisi üzerinden isim sorgulama işlemi nasıl oluyor?

Numaralarını arayarak öğrenebilirsiniz. Online hizmet yoluyla da bu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Diğer seçenek yolu ücretlidir. 118 80 numarasını arayarak bilinmeyen numaraları öğrenebilirsiniz. Tüm operatörlerden 1,68 kuruş ödeme alınır. Kıbrıs veya yurt dışı numaralarını da bu şekilde öğrenebilirsiniz.

Turkcell, Türk Telekom veya Vodofone üzerinden numara sorgulamak için ilk olarak Turkcell hattı üzerinden 118 32, Vodofone üzerinden 118, 42 hattını arayarak bilinmeyen numaralar servisinden yardım alabilirsiniz. Bir diğer yol ise telefonunuza *100# sayısını yazarak bilinmeyen numaralara ulaşabilirsiniz.

Turkcell bilinmeyen telefon numaraları sorgulama işlemi

Turkcell hattına sahip vatandaşlar bilinmeyen numaralara ulaşabilmek için 1832 bilinmeyen numaralar servisinden yardım edebilir. Ya da telefondan *100# yazarak bilinmeyen servise giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Turkcell’in ‘Upcall’ uygulaması bulunmaktadır. Uygulama tarafından dan bilinmeyen kişileri bulabilir çeşitli özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Türk Telekom üzerinden bilinmeyen numaraları bulma

Türk Telekom operatörü üzerinden isme göre arama yapmak için öncelikle bir boşluk bırakarak isim ve soyadı yazılır daha sonra 118 55 SMS atılır. İsim bulunması için kişinin Türk Telekom bilinmeyen numaralar rehberine mutlaka kayıtlı olması gerekmektedir. Bu şart sadece Türk Telekom kullanıcıları için geçerlidir. Şehre göre de sorgulama işlemi yapabilirsiniz. *100# işlemini yaparak bilinmeyen servise ulaşabilir ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ücretlendirmeler; dakikası 1,6 TL SMS ise 1,6 TL olarak fiyat yansıması yapılmaktadır.

İsimden numara işlemini ücretsiz şekilde yapmak için öncelikle herkesin ilk uyguladığı kişinin WhatsApp’ı varsa oradan kontrol etmektir. Ücretsiz olarak gelen aramaların kim olduğunu öğrenmek için arayan numaranın numarasını kaydedip daha sonra WhatsApp üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kişi WhatsApp kullanıyorsa ve kişisel bilgileri herkese açıksa kim olduğunu görebilirsiniz.

118 80 isim numara sorgulama işleminin kolay yöntemi

Bilinmeyen numara servisi olarak bilinen 118 80, operatör fark etmeksizin 118 80 hattını arayarak bilgilerin verilmesi halinde numaranın kime ait olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. BTK sistemi ile de numara sorgulaması yapılmaktadır. Bu yöntem ücret karşılığında olmaktadır. Bu işlem sayesinde sizi rahatsız eden telefon numaralarının kim olduğunu öğrenebilir ve ona göre işlem başlatabilirsiniz. Kişiye ulaştığınızda rahatsız olduğunu belirtmeniz üzerine sizi hala aramaya devam ediyorsa hukuki süreçlere başvurabilir bu durumdan kurtulabilirsiniz.





BTK isimden numara sorgulama ‘e-devlet’

BTK, e-devlet hizmetleri, mobil, sabit, hat, intenet, kablo vb. tüm sorgulama işlemlerinizi bu site üzerinden yapabilirsiniz. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) sayesinde numara sorgulama işlemleri mümkün. 2020’de alınan değişiklikler sonucunda maalesef bu işlemler artık e-devlet üzerinden yapılmaktadır. e-devlet sayfasına giriş yapıldıktan sonra hat abonesi tarafından sorgulama işlemleri başlatılır ve numaranın kime ait olduğunu e-devlet üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca bu site de adınıza olan diğer hatların listesini de görebilirsiniz.

Sosyal medya üzerinden telefon numarası bulma nasıl yapılır?

Kişinin telefon numarasını sosyal medya platformları üzerinden bulabilirsiniz. Eğer kişi twitter, facebook, instagram gibi benzer uygulamalara telefonunu kaydettiyse ulaşabilirsiniz. Birçok kişi bu uygulamalara kayıt olurken kişisel bilgileri içerisinde telefon numarasını da kayıt ettirmektedir. Arama kısmına gelerek kişinin telefon numarası yazılması halinde bilgilere ulaşabilir ve sizi arayanın kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Eğer kişiye ulaşır ve bir daha sizi aramasını istemiyor iseniz uyarıda bulunabilirsiniz. Bu durum halen devam ediyor ve siz rahatsızsanız eğer hukuki yollara başvurabilirsiniz. Savcılığa yazılı başvuruda bulunabilir şikayetçi olabilirsiniz.

Ücretsiz numara sorgulama işlemlerinde yukarıda bahsedildiği üzere operatörlerin sorgulama merkezlerinden öğrenebilir ya da e-devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya uygulamaları üzerinden de araştırma yapabilir ve sizi rahatsız eden numaraya ulaşabilme imkânınız bulunmaktadır. En çok tercih edilen ise bahsedildiği üzere WhatsApp uygulaması üzerinden kayıt edip sorgulamak olacaktır. Bir diğer kolay yol ise ‘Google’ arama motoru üzerinden ücretsiz sorgulama işlemi yapılmaktadır.