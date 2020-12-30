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İsim-Şehir-Hayvan-Bitki oyunu nedir, nasıl oynanır, kuralları nelerdir?

İsim şehir oyunu hem eğlenceli vakit geçirmek hem de kelime sınırını zorlamak isteyen kişiler için ideal bir seçenektir. bulunduğu ortamda bu oyunu oynamak isteyen kişiler, isim şehir oyunun kurallarının neler olduğunu merak etmeye başladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:51
İsim-Şehir-Hayvan-Bitki oyunu nedir, nasıl oynanır, kuralları nelerdir?
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Arkadaşlarınızla, yakınlarınızla ve ailenizle beraber oynayabileceğiniz en keyif verici oyunlardan bir tanesi şüphesiz isim şehir oyunudur. Sıkılmadan uzun süre boyunca oynayabilir ve kelime darağacınızı genişletebilirsiniz.

İsim şehir oyunu nedir?

İsim-şehir oyunu günümüz zamanında hala Türkiye'de aktif bir oyundur. Oyun birkaç oyuncuyla veya birkaç grupla oynanabilir. Oyunda her oyuncunun veya grubun kağıt ve kaleme ihtiyacı vardır. Genellikle 3-4 oyuncu oynanır. Bu bir bilgi oyunudur.

İsim şehir oyunu nasıl oynanır?

Alfabeden bir harf seçilir. Seçilen harflerle belirlenen isimler, şehirler, hayvanlar, bitkiler, eşyalar, ülkeler, sanatçılar ve diğer maddelerle ilgili isimler kağıda yazılır ve dikey çizgilerle ayrılır. Genel olarak, isimleri yerel olarak kullanmak kabul edilemez. Bu isimleri ilk tamamlayan oyuncu 1 dakika süre tutar ve diğer oyuncular 1 dakika içinde tamamlamalıdır. İki kişi aynı şeyi yazarsa 5 puan, farklı yazarsa 10 puan, boş ise 0 puan. Üç veya daha fazla kişinin oynadığı bir oyunda herkes aynı şeyi yazarsa ve bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyunun sonunda en yüksek puana sahip olan kişi kazanır.

Okulda isim-şehir oyunu nasıl oynanır?

Oyun dörtlü gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf seçer. Öğrenciler tabloda o harfle başlayan isimleri bulacaklardır. Öğretmen 3 dakika zaman belirler. Her soru için 10 puan. Aynı cevap 5 puan. Cevap verilmezse puan 0'dır. Son olarak puanlar toplanır. Toplam puan bölümüne yazılır. Öğretmen mektubu tekrar harfi belirler. Oyun böyle devam eder. Her grubun kazananı belirlenecek ve ödüllendirilecektir. Oyun, konuyu pekiştirmeye ve daha akılda kalıcı hale getirmeye yardımcı olur. Yarış durumunda olduğu için öğrencilerin birbirlerini kontrol etmelerini sağlar.



Son Güncelleme: 30.12.2020 18:51
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IsimşehirOyun
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