Isıl İşlem İşçisi ne iş yapar? 2021 Isıl İşlem İşçisi maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları

Isıl İşlem İşçisinin ne iş yaptığı merak ediliyor. Bunun yanı sıra bu mesleği icra edenlerine ne kadar maaş aldıkları da merak ediliyor. Peki Isıl İşlem İşçisi ne kadar maaş alıyor? Isıl İşlem İşçisi hangi görevleri yerine getirir? Mesleğindeki önemli kriterler nelerdir? Bu mesleği yapabilmek için hangi bölüm okunmalıdır? Merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde verdik. İşte konuya ilişkin detaylar...

Isıl İşlem İşçisi olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kişilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Isıl İşlem İşçisi yapan kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda Isıl İşlem İşçisi ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Isıl İşlem İşçisi tanımı nedir?

Isıl İşlem İşçisi, farklı şekillerde ve özelliklerde metal malzemelerden mamul iş parçasının fiziksel ve yanı zamanda mekanik özelliklerinin uygun şekle getirilmesi işlemini yapan, uygun hale getirilmesini sağlayan, tavlama, sertleştirme, normalizasyon gibi işlemleri gerçekleştiren kişilerdir. Bunun yanı sıra iş parçası ile ilgili teknik çizimleri, iş emirlerinin ve malzeme bilgilerinin doğru okunması işlemini, iş parçasının ve ısıl işlemin yapılacağı tesisatın ve soğutma ekipmanının uygun şekilde hazırlanma işlemini, işlem görmüş olan iş parçasının uygun biçimde istiflenmesi işlemini de yaparlar.

Isıl İşlem İşçisi 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği icra eden kişiler aylık ortalama 4 bin 200 TL maaş almaktadır. Bahsi geçen meslek mensupları ayda minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum ise 5 bin 800 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgilenmek istiyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR üzerinden birçok iş ilanı bulunabildiği gibi istenilen alanlarda da arama yapılarak ilanlara başvuru yapılabilir. Bu sistem sayesinde birçok iş ilanını bir arada görebilir ve kendinize uygun olanı tercih ederek başvuru yapabilirsiniz.

Isıl İşlem İşçisi olmak için hangi okul ve bölüm okunmalıdır?

Isıl İşlem İşçisi hangi işleri yapar?

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

Çalışılan yeri düzenlemek

Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

İş parçasını ısıl işleme hazırlamak

Aparat ve tel bağlamak, sepetlere yerleştirmek

Ön ısıtma yapmak

Isıl işlemle sertleştirme yapmak

Alevle yüzey sertleştirme yapmak

Isıl işlem fırınlarında sertleştirme yapmak

Endüksiyon tezgahında yüzey sertleştirme yapmak

Tuz banyolarında sertleştirme yapmak

Tuz banyolarında sertleştirme için tamamlayıcı işlemleri yapmak

Tuz banyosunda nitrürasyon yapmak

Isıl işlem fırınlarında nitrürasyon yapmak

Tuz banyosunda sermentasyon yapmak

Isıl işlem fırınlarında sermentasyon yapmak

Temel ısıl işlemleri gerçekleştirmek

Normalizasyon yapmak

Meneviş (temperleme) yapmak

Soğutma işlemi uygulamak

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Isıl İşlem İşçisi Meslek Ana Grubu nedir?

Bu işi yapabilmek için kişinin en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

Bahsettiğimiz mesleğin meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu mesleğin meslek alt grubu Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğe mensup kişilerin meslek grubu Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Isıl İşlem İşçisi Meslek Kodu nedir?

2012 yılından beri SGK’nın uyguladığı meslek kodları yürürlüktedir. SGK’nın bu uygulamasına göre her bir meslek türü için ayrı bir kod mevcuttur. Bir işveren, çalışanının işe giriş bildirgesini oluştururken bu meslek kodlarından birini seçerek SGK’ya bildirim yapar. Sosyal Güvenlik Kurumu bu uygulama ile kayıt dışı işçi çalıştırmanın üstesinden gelmeyi amaç edinmiştir. Bunun haricinde, her personelin kendi mesleğine göre ödeme alması ve gerçek ücretler baz alınarak primlerinin yatırılması da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun amaçları arasında yer alır. Bu doğrultuda Türk Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Isıl İşlem İşçisi mesleğinin meslek kodu 8121.76’dır.