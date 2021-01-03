IŞİD'li terörist gizlendiği örgüt evinde yakayı ele verdi!

IŞİD için Irak bölgesinde silahlı faaliyetleri ve bombalı araç eylemleri bulunduğu tespit edilen “İbrahim” kod adlı A.S.A.A.’nın aykın zaman içerisinde Ankara’ya geldiği belirlendi. Bunun üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bildiri kapsamında soruşturmayı başlatan ekipler, uzun süren saha ve analiz çalışmalarından sonra savcılık talimatı ile teröristin gizlendiği hücre evine şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Ani baskın ile yakayı ele veren teröristin kaldığı dairede yapılan arama esnasında dört GSM kartı, bir cep telefonu ve not defteri.

TEM polislerinden oluşan dijital inceleme ekipleri, A.S.A.A.’nın çatışma bölgelerinde olduğu otomatik tüfek ile atışlar yaptığı video ve çok sayıda IŞİD’ üye olan kişilerin fotoğraflarına erişti. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.