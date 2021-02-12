İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu yapan kişiler için işe yönlendirme yardım parası vererek destek sağlamak için böyle bir ödeme yapmaktadır. İşe yönlendirme yardım parası nedir ve nasıl alınacağını merak ediyorsanız başvuru şartları ile birlikte detaylar haberimizde…

12 Şubat 2021 Cuma 01:51
İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürüyor. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz ve bu süreçte birçok zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle de işsiz bir vatandaşsanız biraz daha zorlaşıyor durumlar. İş arayan kişiler için ödemeler bulunuyor. Bu ödemeler için de bazı şartlar gerekiyor. Belirtilen şartlar sağlanıyorsa kişiye ödeme yapılır. 

İşe yönlendirme parası

Sosyal Yardımlar gün geçtikçe kategorilere göre ayrılıp ihtiyaç sahiplerine göre verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir yardım da işe yönlendirme parasıdır. Bu yardım iş başvurusu aşamasında sağlanmaktadır. Bakanlık, sosyal yardım alan ve ihtiyacı olan kişilere iş başvuru sürecinde ihtiyacı olacak yol ve diğer masraflar için ödeme yapmaktadır. Bu ödeme de işe yönlendirme parası olarak bilinir. 

Peki kimler faydalanabilir bu yardımdan? Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından faydalanabilirler. Bu yardım ödemesi için iş başvurusu yapan kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yönlendirilmiş olması Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunludur.  

Başvuru yapmak isteyenler SYDV’lerden yapabilirler

Bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekecektir. Başvuru işlemleri için kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gerçekleştirebilirsiniz. Bir yıl içinde 3 kere yararlanabildiğiniz işe yönlendirme yardım parası 40 TL ve 100 TL arasındadır. 

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 01:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Işe Yönlendirme ParasıBaşvuruSosyal YardımKaymakamlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
Sakarya Valiliğinden
Sakarya Valiliğinden "Kar Toplantısı"
Samsun'da iki motosiklet çarpıştı, 2 yaralı var
Samsun'da iki motosiklet çarpıştı, 2 yaralı var

Popüler Haberler

İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları
Un bozulur mu? Tarihi geçen veya bozuk un nasıl anlaşılır?
3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu ve başvuru formu linki
iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?
Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak?
TikTok counter nedir? TikTok counter hesap analizi işlemleri
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Yarı finalde kim kimle maç yapacak?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KVP KAOS oyuncuları kimler olacak?
Grip aşısı ne zaman, hangi aylarda yapılmalı? 2021 Grip aşısı bedava mı?
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı nedir? Tarık Emir Tekin nereli, yaşı kaç?
Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri
Çukur'u birbirine katan Sefa karakterini kim canlandırıyor?
Kanal D Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlıyor? Yeni hayat konusu nedir?
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Hafta sonu 13 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 12 Şubat 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Star TV canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.