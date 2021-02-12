İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürüyor. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz ve bu süreçte birçok zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle de işsiz bir vatandaşsanız biraz daha zorlaşıyor durumlar. İş arayan kişiler için ödemeler bulunuyor. Bu ödemeler için de bazı şartlar gerekiyor. Belirtilen şartlar sağlanıyorsa kişiye ödeme yapılır.

İşe yönlendirme parası

Sosyal Yardımlar gün geçtikçe kategorilere göre ayrılıp ihtiyaç sahiplerine göre verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir yardım da işe yönlendirme parasıdır. Bu yardım iş başvurusu aşamasında sağlanmaktadır. Bakanlık, sosyal yardım alan ve ihtiyacı olan kişilere iş başvuru sürecinde ihtiyacı olacak yol ve diğer masraflar için ödeme yapmaktadır. Bu ödeme de işe yönlendirme parası olarak bilinir.

Başvuru yapmak isteyenler SYDV’lerden yapabilirler

Peki kimler faydalanabilir bu yardımdan? Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından faydalanabilirler. Bu yardım ödemesi için iş başvurusu yapan kişinin İŞKUR aracılığıyla işe yönlendirilmiş olması Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunludur.

Bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekecektir. Başvuru işlemleri için kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gerçekleştirebilirsiniz. Bir yıl içinde 3 kere yararlanabildiğiniz işe yönlendirme yardım parası 40 TL ve 100 TL arasındadır.