İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürüyor. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz ve bu süreçte birçok zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle de işsiz bir vatandaşsanız biraz daha zorlaşıyor durumlar. İş arayan kişiler için ödemeler bulunuyor. Bu ödemeler için de bazı şartlar gerekiyor. Belirtilen şartlar sağlanıyorsa kişiye ödeme yapılır.
İşe yönlendirme parası
Sosyal Yardımlar gün geçtikçe kategorilere göre ayrılıp ihtiyaç sahiplerine göre verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir yardım da işe yönlendirme parasıdır. Bu yardım iş başvurusu aşamasında sağlanmaktadır. Bakanlık, sosyal yardım alan ve ihtiyacı olan kişilere iş başvuru sürecinde ihtiyacı olacak yol ve diğer masraflar için ödeme yapmaktadır. Bu ödeme de işe yönlendirme parası olarak bilinir.
Başvuru yapmak isteyenler SYDV’lerden yapabilirler
Bu yardımdan yararlanmak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekecektir. Başvuru işlemleri için kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından gerçekleştirebilirsiniz. Bir yıl içinde 3 kere yararlanabildiğiniz işe yönlendirme yardım parası 40 TL ve 100 TL arasındadır.