İşe iade davası şartları nelerdir, işe iade davası nasıl açılır? İşe iade davası tazminat hesaplama ve süresi

İşe iade davasında gereken şartlar, işçilerin mağdur olmamaları için işçi haklarının bulunduğu 4857 sayılı “İş Kanunu” içinde açık bir şekilde belirtiliyor. Haksız olarak ve usulsüz şekilde işine son verildiği düşüncesinde olan kişiler bu davalar ile haklarını arayabilecekler. İşe iade davası şartları haberimizin devamında yer alıyor.

İşe iade davası için gereken şartlar neler?

İşe iade talebinde bulunacak kişi 4857 sayılı “İş Kanunu” kapsamında olmalı

İşe iade talebinde bulunulacak iş yerinde 30 ve üstünde işçinin çalışması zorunludur

İşçinin başvurduğu iş yerinde minimum 6 ay süre ile kıdemli olarak çalışmış olması gerekiyor

Belirsiz Süreli İş Sözleşmeliyle çalışmış olanların dava başvuruları kabul edilmekte

İşçi haklarının korunması amacını taşıyan davalarda iş sözleşmesi iş verence feshedilmiş olmalı. Bunun yanında tek taraflı yapılmış olan feshetme kabul edilir bir nedene dayanmaması önem taşır

İşçi statü açısından iş verenin vekili veya da vekil yardımcısı gibi görevler almamış olmalı.

Bunlar dışında, işçinin savunması alınmamış ise iş sözleşmesinin feshedilmesi uygun olmaz. İşçi yukarıda belirtilen şartları taşıyorsa iş mahkemelerine başvurusunu yapabilir.

İşe iade davası tazminatı ne?

İşe iade davasında ödemenin yapılması temel olarak iki farklı şekilde yapılır. Bu ödeme şekillerindin birincisi iş veren kişinin işçiyi yeniden işe almak istemediğinde ödediği tazminattır. Dava kabul edilir ve iş verenin haksız olarak feshettiği ortaya çıktığında işçiyi 30 gün içinde yeniden işe alması beklenir. Ancak, iş veren işçiyi yeniden işe almazsa işçiye brüt ücret üzerinden minimum 4, maksimum 8 aylık bir tazminat ödemesi gerekmektedir. Söz konusu tazminatın ödeme süresi İş Kanunu’nun 53. Maddesi doğrultusunda:

6 ay ile 5 yıl arası işçilerde 4 ay,

5 ay ile 15 yıl arası işçilerde 5 ay,

15 yıldan uzun süre çalışmış olan işçilerde 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre iş verenin feshetme sebebine göre 8 aya kadar çıkabiliyor.

İş verenin tazminat ödediği diğer durum ise, mahkemenin dava sonucunu açıklayana değin boşta geçen sürenin ücretinin çalışmayan işçiye ödenmesidir. İşçi bu süre içinde başka bir yerde çalışmaya başlasa bile bu tazminat ücreti ile diğer hakların işçiye ödenmesi gerekmekte. İşçi çalıştığı sürede hakkı olan yol, yemek veya ikramiye ücreti şeklinde olan bu diğer haklar hesaplamaya dahil olur. İşçinin çalışmadığı zamanda çalışmış olduğu eski iş yerinde zam uygulaması olduysa bu zam dam tazminat hesaplamasına dahil edilir. Ayrıca hesaplamaya kıdem süresinde boş geçen 4 ay da eklenir. Bundan sonra da kıdem süresi bir yıldan çok olan işçiler yıllık izin hakkı kazanırlar. İş veren bu hakkı kazanan işçiye 14 ya da 20 gün yıllık izin ücretini de ödemek zorundadır.

İşe iade davasının sonuçları neler?

İşe iade davasının süresi ne kadardır?

İşe iade davası sonucunda iş mahkemesi tarafından dava kabul edilirse iş verenin feshi geçersiz sayılarak işçi 10 günlük sürede işinin iadesi için iş verene başvuruda bulunabilir. Bu başvuru sonrasında 1 ay içinde yeniden işine başlaması gerekiyor. Ancak işçi başvuruda bulunmazsa, işe geri dönme ve boş geçirdiği süre için alacağı tazminatını kaybeder. İş veren de işçiyi yeniden işe almazsa minimum 4 aylık maaş miktarında tazminat ödemek zorundadır. Mahkeme davayı kabul etmezse iş verenin yapmış olduğu feshetme işlemi haklı görülmüş anlamına gelir. Böyle durumlarda da işçi iş verenin mahkeme masrafları ile yasal vekalet ücretini ödemek zorundadır.

İşçi dava için başvuruyu belirtilen 1 ay içinde yaparsa, 2 ay içinde ilk derece mahkemesi davayı sonuçlandırır. Sonrasında dava Yargıtay’a ulaşarak bir ay temyiz aşamasının sonuçlanması ile devam eder. Genel olarak davalar 3 ayda kesin bir sonuca ulaşır.

İşe iade davasında arabuluculuk ne?

Arabuluculuk, İş Sözleşmesi Hukuku’na ters olarak feshedilen işçinin davayı açmadan önce iş uyuşmazlıklarının çözülmesi için başvurması gereken bir yerdir. İşçi ikamet ettiği yerdeki arabuluculuk bürolarına veya iş yerindekine başvuruda bulunabilir. Arabuluculuk yapacak kişi de işçi ile iş veren arasında yaşanan anlaşmazlığı düzeltmek için bir görüşme ayarlar. Bu ikili arasında ki görüşmeler üç hafta sürerken zorunlu olan durumlarda bir hafta daha uzayabilir.

Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için minimum 1 yıl aynı iş yerinde çalışmış olması gerekiyor. Açtığı davanın kabulü sonrasında 10 gün içinde iş verene başvuruda bulunan ancak iş veren tarafından kabul edilmemiş olan işçinin kıdem tazminatı işe kabul edilmediği zamandaki ücretle hesaplanır. İşçinin boş geçirdiği 4 ay süresi tazminata dahil edilir. Boş geçirilen 4 aylık bu sürede işyerinde verilen ücrette zam uygulaması olduysa hesaplamaya bu zam da dahil edilir.

İş Kanunu ne oluyor?

İş Kanunu, işçi ile işveren haklarını, ilişkilerini, sorumluluklarını inceleyen İş Hukuku’nun bir parçası. Bu kanun doğrultusunda çalışma saatleri, izinleri, işçilerin alacağı ücret, sendikalar, iş güvenliği, işçi ile iş veren arasındaki hak ve sorumluluklar açıklanıyor. İş Kanunu’nda 9 ana başlık bulunuyor. Bu başlıklar: