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İşe İade Davası nedir?İşe İade Davası açma koşulları nelerdir ?

Çalışan insanlara işe iade davası hakkı tanınmaktadır. İnsanlar işe iade davasının ne olduğunu araştırmaktadır. İşe iade davası nedir? Geçerli bir sebep olmadan işten çıkarılan kişiler, işe iade davası açarak mağduriyetlerini giderebilirler. İşe iade davasının nasıl açıldığı da araştırılmaktadır. İşe iade davası nasıl açılır? Bu haberimizde işe iade davası hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte işe iade davası hakkında merak edilenler...

28 Aralık 2021 Salı 06:18
İşe İade Davası nedir?İşe İade Davası açma koşulları nelerdir ?
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Geçerli bir sebep olmaksızın işten atıldığını düşünen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için başvurabilecekleri yollardan biri de işe iade davası açmaktır. Belirli şartları sağlayan ve sebepsiz yere ihraç edilen vatandaşlar bu şekilde hakları için mücadele edebilirler.İşçiler ve işverenler arasındaki çalışma ilişkilerinin standartlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli koşullar belirlenmiştir. Bu nedenle, çalışanın sebepsiz olarak işten çıkarılması durumunda bu kararı geri alma hakkı vardır. Bu, çalışanlar tarafından açılan işe iade davaları ile sağlanabilir. İşçi iade davası nasıl açılır?

İşe İade Davası

Haksız yere işten çıkarılan bir kişinin, işten çıkarılmaktan diskalifiye edilmesi ve işe iade edilmesinin sağlanması için açtığı davaya işe iade davası denir. Kanuna göre işçi, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorsa, sözleşmenin feshinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yeniden işe alınmak için arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk hizmetinden sonra anlaşma sağlanamazsa, rapor tarihinden itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılmaktadır.

Ara buluculara başvurmadan önce açılan davalar mahkeme tarafından reddedilecektir. Böyle bir durumda ret kararının tebliği kapsamında  iki hafta içinde arabulucuya başvurabilirsiniz.

İşe İade Davası koşulları

  • Sebepsiz işten çıkarıldığına inanan çalışanlar için, işe iade davası açabilmeleri için işyerinde 30 ve daha fazla kişinin çalışması gerekmektedir.
  • İşten çıkarılan kişinin mevcut işyerinde en az 6 ay çalışmış olması gerekir. 6 aydan az çalışmış ise dava açma hakkı yoktur.
  • İşveren ile sebepsiz işten çıkarıldığını düşünen kişi arasında bir iş sözleşmesi olmalıdır.
  • İşten çıkarılan kişinin dava açabilmesi için işverenin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi gerekir. İsteyerek istifa edenler veya birlikte istifa etmeye karar verenler dava açamazlar.
  • İş sözleşmesinin feshi işveren tarafından yazılı olarak bildirilmelidir.
  • İşten çıkarılan kişinin dava açabilmesi için 4857 sayılı İş Kanununda yer almayan meşru sebeplerle işten çıkarılması gerekir.
  • İşten çıkarılan vatandaşın iş veren vekili olmamalıdır.

Bu şartları sağlayan kişiler, iş iade davası açabilirler. Fakat,  ilk olarak ara bulucuya başvurmaları gerekmektedir.

 


Son Güncelleme: 28.12.2021 06:18
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