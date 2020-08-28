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İşe iade davası nedir? İşe iade davası açma şartları

Haksız bir nedenle ya da herhangi bir neden sunulmadan işçilerin, iş mahkemesine başvurarak işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Durumu yargıya taşımak isteyen çalışanlar ''İşe iade davası nasıl açılır, kimler bu davayı açabilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 12:57
İşe iade davası nedir? İşe iade davası açma şartları
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İşe iade davası açmak isteyen işçilerin öncelikle haksız yere iş sözleşmelerinin iptal edilmesi gerekmektedir. İşe iade başvurusu açarken, işçilerin haklılık durumları esas alınmaktadır. İşe giriş davası açılarak, işçinin çalışma ve iş hakkı güvenliği oluşturulmaktadır. Haksız yere sözleşmesi feshedilen işçiler, işverenine dava açarak işe dönüş ve tazminat alma hakkı elde etmektedir.

İşe iade davası açma şartları nelerdir?

-İşe iade davasının açılabilmesi için İş Kanununun 17.maddesinde yer verilen hükümler uygulanmalıdır.

-Dava açılmak istenen işletmenin, en az 30 personel çalıştırmadı gerekmektedir. Daha küçük işletmelere dava açılamaz.

-Davacı işçinin, en az 6 ay boyunca aynı işletmede çalışması gerekmektedir.

-İş sözleşmesinin iptal edilmesine neden olacak bir kusurun olmaması gerekir. İş sözleşmesinin kusur nedeniyle iptal edilmesi halinde, işçilere dava açma hakkı verilmeyecektir.


-İşten çıkarma için geçersiz ve gerçeğe aykırı bir neden olması gerekir.

İşe iade davası nasıl açılır?

İşe iade davası açmak isteyen işçilerin, iş mahkemesine başvurması gerekmektedir. İşten geçersiz bir nedenle veya nedensiz olarak çıkarıldığını kanıtlayan kişiler, yaşadıkları adresin adliyelerine gitmelidir. Mahkeme öncesinde başvuru yapılması gereken arabuluculuk sistemi ile çalışan ile işveren arasında anlaşmaya gidilir.

Arabulucu kişi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonrasında eğer sorun giderilemiyorsa İş Mahkemesine başvurulur.

İşe iade davası ne zaman açılmalıdır?

İşe iade davası, iş sözleşmesinin iptal edildiği tarihten itibaren en fazla 30 gün içerisinde açılabilir. Belirtilen süreç içerisinde dava açılmadığında, işçi dava açma hakkını kaybeder.

İşe iade davası sonuçları nasıl değerlendirilir?

İşe iade davasında mahkemenin ret yanıtı vermesi halinde işçinin işe geri dönme durumu ortadan kalkar. Ret cevabının alınması için ise işçinin sözleşmesinin haklı bir nedenle iptal edilmesi gerekir. İşe iade davasının olumlu olarak sonuçlanması durumunda, çalışanın işe iade talebi yapma hakkı doğar. İşe iade hakkı elde eden işçiler, 10 gün içerisinde işlerine devam edebilir. Ancak davanın olumlu sonuçlanmasına rağmen, 30 gün içerisinde çalışanını işe başlatmayan işverenlerin işçinin çalışmadığı süre için 4 aylık maaşını ve 8 aylık çalışma getirisini tazminat olarak ödemesi gerekmektedir.

İşe iade davasının süresi ne kadardır?

İşe iade davası açıldıktan sonra mahkemenin sonuçlanması için en fazla 2 ay geçmesi gerekmektedir. İşçilerin davası süresince üst mahkemeye temyiz başvurusu yapılması durumunda, mahkemenin en çok 30 gün içerisinde sonuçlanma şartı bulunmaktadır. İş mahkemesinin davayı olumlu olarak sonuçlandırması durumunda, işçinin maaş kayıpları işveren tarafından tazminat olarak ödenmelidir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 12:57
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