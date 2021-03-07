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İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?

Bazılarımızın birçok iş deneyimi varken. Bazılarımızın için hiç iş deneyimi yoktur. Bu yazımızda iş deneyimleri olmayanlar için işe giriş bildirgesi nedir? Onu anlatmak istiyoruz. Devamlılığını sürdüren ve birçok iş deneyimi olan insanlar için de işe giriş bildirgesi güncellemesi nedir? Nasıl yapılmaktadır? onları aktaracağız.

07 Mart 2021 Pazar 10:19
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
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İşe giriş bildirgesi işe başlayan kişinin sosyal güvenlik kurumuna bildirim için kullanılan bir bilgilendirme türüdür. Yönetimin yanında çalışan elemanlar için sosyal güvenlik kurumuna elektronik ortam ile bir iş giriş bildirgesi yapması lazımdır. Bu yazımızda işe giriş bildirgesi nasıl yapılır? İşe giriş bildirgesi nasıl sorgulanır? ve daha fazlasını detaylarda yer vereceğiz.

Sgk işe giriş bildirgesi verilme süresi nedir?

Sıkça sorulan bu sorunun altında ne zaman verilir? sorusu daha üstün gelebilmektedir. İşe giriş bildirgesi şu şekildedir:

İlk defa tescil edilen işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilme süresi işyeri tescil tarihinden itibaren 30 gün süresi içinde yapılmaktadır tescil tarihinden itibaren işe giriş bildirgesini 30 günlük süre içinde istediğiniz bir zaman diliminde verme hakkınız sahipsiniz.

Sürekli devam eden bir iş yerinin ise çalışanının çalışmaya başladığı tarihten 1 gün önce vermesi gerekmektedir. Yani öneğin; 5 Mart 2021 Cuma günü işe başlayacak bir çalışan işçinin girişini en geç 4 Mart 2021 tarihi saat 23.59 a kadar bilgisayar ortamından SGK'ya duyurulması lazımdır.

Bir farklılık daha vardır o da işe giriş bildirgelerinin çalışanın işe başladığı aynı gün verilebileceklere iş yerleridir. Bu işyerleri genellikle tarım, inşaat, balıkçılık sektöründe yapılmaktadır.

Hafta sonu tatili ya da resmi bir tatil günlerinden birine denk gelen işe giren bir çalışanın aynı gün içinde verilebilir. Fakat bu çalışanın bir sonraki iş gününde aktif hale getirilir. Ama idari ceza parası uygulanmaz. Bunun dışında herhangi bir cezai işleme uygulanmaz.

Pazartesi işe giriş bildirgesi verilmesi mümkün müdür?

Pazartesi günleri işe giriş bildirgesinin yapılması bazı istisnalar doğrultusunda mümkündür. Hatta cezaya tabii de değildirler. Aynı durum resmi tatil günlerini takip eden ilk iş günü işe başlayan çalışanlar için de geçerli sayılmaktadır.

Pazar günü işe giriş bildirgesi yapılır mı?

 Pazar günleri de işe giriş bildirgesi yapılması devam etmektedir. Çünkü sosyal güvenlik sigortası sistemi resmi tatil ya da hafta sonu tatillerinde kapalı değildir. yılın her günü açık olma özelliğini taşıyor.

İşe giriş bildirgesi iptal nasıl yapılmaktadır?

Herhangi bir işe bir çalışan başvurdu. Daha sonra bu çalışan aynı gün içinde vazgeçti.  Peki,  siz giriş bildirgesini yaptırdınız. Vazgeçirme iptalini şu şekilde yapıyoruz. İşe girişi yaptığınız günden sonraki gün bildirgenin iptalini işçinin işe giriş tarihini ya da sigorta kodunu güncellenmiyor. Fakat bunun için dilekçe yazılıp bağlı bulunduğunuz Sosyal güvenlik merkezine başvuru yaparak iptal için yardım alabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi iptal cezası ne kadar?

İptal işlemi cezayı işleme tabi değildir. Ancak sigortası yapan kişinin çalışmış olduğu halde iptal edildiği temsil edilirse bu duruma aykırı bir şey olduğu için idari para cezası uygulanması getirilir.

İşe giriş güncellemesi nasıl yapılır.

Bilge içinde yer alan 

6356 görev kodu, işçinin 4857 13 ve 14 maddesine tabi çalışıp çalışmadığı, özürlü ve eski hükümlü olup olmadığını, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kodu kodunu, her zaman elektrik ortamda işe giriş bildirgesi uygulamasında güncelleme yapabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi güncelleme süresi ne kadardır.

Bu durum için bir süre söz konusu değildir. Her zaman mevcut durumda güncelleme yapılabilir. Ancak iptal ve giriş tarihi ve söz konularda en geç şe girişi takip eden günün sonu olarak tabi olmaktadır.



Son Güncelleme: 07.03.2021 10:19
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