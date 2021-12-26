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İşe başlandığı anda SGK işe giriş bildirgesi verilebilir mi?

Her işveren bünyesinde çalıştırdığı her sigortalı personel için SGK işe giriş bildirgesini vermek zorundadır. Peki işe başlandığı anda SGK işe giriş bildirgesi verilebilir mi? İşte bilinmesi gerekenler…

26 Aralık 2021 Pazar 18:05
İşe başlandığı anda SGK işe giriş bildirgesi verilebilir mi?
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İşe giriş bildirgesinin verilmesi her işverenin kanuni sorumluluğudur. İşe başlayan her sigortalı personel için işveren tarafından online olarak verilen belge anlamına gelen işe giriş bildirgesinde personelin işe başlayacağı tarih, şahsi bilgileri, meslek kodu, çalışma kodu, sigorta kapsamı ve işveren hakkındaki bilgiler bulunuyor. Peki işe giriş bildirgesi işe başlandığı anda verilebiliyor mu?

SGK İşe Giriş Bildirgesi İşe Başlandığı Anda Verilebiliyor Mu?

İşe giriş bildirgesi yasalara göre sigortalı çalışanın işe başlamasından 1 gün önce verilebiliyor. Fakat intenet üzerinden verilen bildirge için bazı istisnai durumlar da bulunuyor. Tarım, balıkçılık, inşaat gibi sektörlerde bu bildirge işe başlama tarihiyle aynı verilebiliyor. Fakat Pazar günü işe başlayan bir çalışan bir kişi için bu durum bir sonraki güne de ertelenebilir.

Bildirgenin İstisnalar Dışında Geç Verilmesi Halinde Ne Olur?

Bazı istinalar dışında SGK işe giriş bildirgesinin kişinin işe başlayacağı tarihten 1 gün öncesine kadar verilmesi zorunludur. Pazartesi işe başlayacaklar, resmi tatil veya bayram tatili sonrasında işe başlayacaklar ve tarım, inşaat ve balıkçılık sektörlerinde çalışanlar için ise bu durum geçerli değildir. Fakat bu şartları karşılamadığı halde geç bildirge veren işverenler için sigortalı çalışanın BRÜT asgari ücret tutarında ceza uygulanıyor.


Son Güncelleme: 26.12.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
SGKIşe Giriş Bildirgesi
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