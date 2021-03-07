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İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu

Koronavirüs vaka sayılarının artmasından dolayı İçişleri Bakanlığı, İlçe Salgın Denetim Merkezleri kurdu. İSDEM merkezlerinde çalışanlar işyerlerini denetliyor. Çalışanlar İSDEM kullanım kılavuzunu ve İSDEM denetimlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor.

07 Mart 2021 Pazar 02:18
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
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İçişleri Bakanlığımız koronavirüs vakaları arttığı için ilçelerdeki denetimleri sıkılaştırmak adına İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kurmuştur. İSDEM bünyesinde çalışan kişiler, ilçelerdeki işletmelerin koronavirüs pandemi kurallarına riayet edip etmediklerini denetleyerek, uygulamayan iş yerlerine gerekli cezai işlemi uyguluyor. Buna göre İSDEM personeli, İSDEM kullanım kılavuzunu ve İSDEM denetimlerini nasıl yapılır merak ediyor.

İSDEM’in resmi adresi olan  https://isdem.ng112.gov.tr/NG112-Isdem/ adresine giriş yaparak cep telefonunuza şifre gelecektir. Buraya kullanıcı adınızı T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Sonrasında karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekranın sol tarafında kontrol işlemleri isimli bir bölüm vardır buna tıkladıktan sonra karşınıza denetim işlemleri kısmı gelecektir. Bu kısımda ülkenizdeki sorumlu olduğunuz tüm işyerlerini görebilirsiniz.

Sonrasında denetim işlemleri bölümünden yeni denetim seçeneğine tıklayınız. Ardından sağ tarafta bir ekran ortaya çıkacaktır. Bu ekranda ihbar türü kısmı vardır. Burada denetlediğiniz iş yerine göre başlıklar vardır. Beyaz eşya, bakkal, market, çay bahçesi, AVM gibi başlıklar karşınıza çıkmaktadır. İşletme adı yazan yere iş yerinizin adını yazmanız gerekmektedir. Sonrasında ise kare kod oku kısmından ruhsatınızdaki kare kodunuz varsa okutmanız gerekiyor.

Denetim isimli yere ise iş yerinde koronavirüs tedbirlerine uymayan bir nokta var ise bunları yazmanız gerekmektedir. Ekip kısmında ise iş yeri denetim ekibini seçmeniz gerekiyor. Denetim sonucu kısmında ise cezai işlemle alakalı bilgiler bulunmaktadır.

İSDEM’in en önemli kısmı olarak gösterilen denetim raporu kısmı ise ekranın en sağ tarafında bulunan kısımdır. Buna göre İçişleri Bakanlığı tarafından işyerlerinin uyması gereken pandemi kuralları burada belirtilmiştir. Burada bulunan kuralların herhangi bir kurala uyulmaması durumunda iş yerine gerekli cezayı verebilirsiniz. Tabi bu cezayı yapmış olduğumuz denetimler sonrasında vermeniz gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra sistemde bulunan gerekli formu doldurarak kaydet ve kapat seçeneğini tıklayarak işleminizi son verebilirsiniz. Son olarak kaydet kısmına rüm işlemleri kayıt altına alabilirsiniz.

Koronavirüs sürecinden dolayı tüm işyerleri sıkı bir denetim altına alınmıştır. İSDEM personeli de yaptıkları denetimleri istem sistemine işlemeleri gerekmektedir. İSDEM şifresini unutan kişiler uygulamaya girmek için kullanıcı adı ve cep telefonuna gelen şifreyi girmek gerekmektedir. Şifreyi unutan kişiler istem giriş sayfasındaki şifremi unuttum kısmına tıklamaları gerekmektedir. Sonrasında karşınıza bir ekran çıkmaktadır. Bu ekranda T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonunuzu başına sıfır koymadan yazmanız gerekmektedir. Sonrasında telefonunuza bir doğrulama kodu gelecekti. Bu doğrulama kodunu yazdıktan sonra kendinize yeni bir şifre oluşturarak sisteme sağlıklı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

Pandeminin etkilerini en aza indirmek amacıyla kurulmuş olan İSDEM merkezleri sayesinde ilçelerdeki denetleme mekanizması oldukça güçlü bir hale gelmiştir.



Son Güncelleme: 07.03.2021 02:18
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Anahtar Kelimeler:
İSDEMKoronavirüsKlavuz
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