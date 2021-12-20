İşçinin aynı anda farklı sigortalı işlerde çalışma cezası ne kadar?

İşçinin Aynı Anda Farklı Sigortalı İşlerde Çalışma Cezası Ne Kadar?

Türkiye’de birçok işverenlerin aynı anda farklı işlerde çalışmasının cezası olup olmadığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 5510 sayılı Sosyallar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bir işçi çalıştığı her işte belirli sigorta kurumlarına bağlı olmalıdır.’ya sigorta girişini yapmayan işçilere para cezası verilmektedir. Peki işçinin aynı anda farklı sigortalı işlerde çalışma cezası ne kadar?

Bir işçinin çalıştığı yerde sigortası varsa fakat başka bir işte sigortalı olarak gözükmüyorsa o işçiye para cezası uygulanmamaktadır. Fakat aynı anda farklı yerlerde sigortalı gözüken işçilere idari para cezası uygulanmaktadır. Bunun yanında işçi ve o işletmenin işvereni hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilmektedir.