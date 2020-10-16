İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

İşçilerin temel hakları nelerdir? Kanunda işçi haklarını savunan maddeler

İşveren ile çalışanlar arasındaki sorunlar nedeniyle iş hayatında pek çok sorunla karşılaşılabilmektedir. Çoğu zaman bu sorunların temel nedeni iş koşulları olsa da, bazı durumlarda çalışanlar baskı altında çalışmaya devam ederek haklarına zarar vermektedir. Ancak çalışanların diledikleri halde haklarından vazgeçemeyecekleri durum ilgili kanunlar ile korunmaktadır. Bu hakların neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

16 Ekim 2020 Cuma 22:15
İşçilerin temel hakları nelerdir? Kanunda işçi haklarını savunan maddeler
Takip Et:

Çalışanların Taviz Veremeyecekleri Durumlar

Herhangi bir işyerinde çalışmanın nedeni, işçilerin emek karşılığında emek değeri elde edebilmesidir. İşverenlerin işçi çalıştırmasının nedeni, işçiler tarafından üretilen ürünleri satarak kar elde etmektir. Dolayısıyla her iş ilişkisi menfaat ilişkisine dayanmaktadır ve her iki tarafın hakları ilgili kanunlar çerçevesinde garanti altına alınmıştır. İş hayatında keyfi uygulamalardan kaçınmak için işveren ve çalışanlara bu yasaların uygulanması zorunludur. Bu durum, amacı her iki tarafın da mağdur olmasını engellemek olan belirli koşullar altında kötüye kullanılabilir.

Özellikle işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeye göre işçi haklarından bir kısmından vazgeçebilir. Öneğin, çalışanlar daha düşük bir maaşla veya bir süre ücretsiz çalışmayı kabul edebilir. Benzer şekilde işveren, çalışanın iş yükünün işe gitmeden azaldığını kabul edebilir. Ancak, özellikle çalışanlar alanında belirli haklar ve sorunlar çok önemlidir. Bu durumlar çalışanların isteseler de vazgeçemeyecekleri durumlardır. Bu durumda işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme imzalanmış olsa dahi, ilgili sözleşme hukuka bağlı değildir ve bağlayıcı bir gücü yoktur. İşveren tarafından talep edilen imtiyazı kabul etmiş ancak mevcut durumdan rahatsız olan bir çalışanın, herhangi bir zamanda ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu bilmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Hakkından Vazgeçilmez


Daha yüksek ücretler veya bankaların takibi nedeniyle, işverenlerin talebi üzerine ve bazı durumlarda işçilerin talebi üzerine sosyal güvenlik hakları tehlikeye atılmaktadır. Ancak çalışanlar sosyal güvenlik haklarından vazgeçemezler. İster kendi isteği, ister işverenin isteği olsun, sigortasız çalışmayı kabul edemez. Ücretsiz çalışsa bile bu süre içinde sigortalı tarafından çalıştırılması gerekir. Bu bakımdan toplam asgari ücret sigortalı olarak gösterilmelidir. 5510 Sayılı Kanunda bu durum sosyal güvenliğin temel hükmüdür; "Zorunlu Sigorta, Fesih Sigortası ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası" başlıklı 92. maddede "Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kapsamına girenlerin alması gerekir." Sigorta ve genel sağlık sigortası ve genel sağlık sigortasına sahip bireyler genel sağlık sigortasına sahip olmalıdır. "İhtiyaç. Bu bakımdan sigorta hak ve yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması, azaltılması, feragat edilmesi veya devredilmesi geçersizdir.

Bu durum işverenler için de daha büyük riskler getiriyor. Bir işveren, bir çalışanın sigortasız çalışma talebini kabul ederse, o zaman kişinin sigortasız çalıştığını öğrenirse, ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Her durumda, SGK mevzuatı sigortasız işçi çalıştıran işyerlerine büyük para cezaları uygulamaktadır.

İzin ve Sağlık Haklarından Vazgeçilmez

Sigortasız çalışma haricinde çalışanlar izin isteme haklarından vazgeçemezler. Bazı işyerlerinde çalışanların ihtiyaçlarına göre haftalık veya yıllık iş tatili yoktur. Bunun amacı, çalışanları daha fazla ödemeye istekli hale getirmektir, ancak bu imkansızdır ve her hafta en az bir gün izin. Aynı şekilde yıllık izin, çalışanların gereksinimleri kapsamında değildir ve çalışanlar bu süreleri kullanırken maaş indirimi yaşamayacaklardır. Ayrıca çalışanlar işlerinin başında sağlık raporu veya iş güvenliği eğitimi alma konusundan da vazgeçmeyecekler.



Son Güncelleme: 16.10.2020 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İşçiİşçi HaklarıKanunMadde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı
Sosyal medyaya düşen bagajdaki hırsız görüntüsü izlenme rekoru kırdı
Sicil affı bekleyene kötü Vergi borçları yapılandırması bekleyene müjde gibi haber!
Sicil affı bekleyene kötü Vergi borçları yapılandırması bekleyene müjde gibi haber!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Erzurum'da korkunç olay! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga
Kız öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
İşçilerin temel hakları nelerdir? Kanunda işçi haklarını savunan maddeler
Özel jastane kırmızı alan ücreti nedir? 2020
Emanet dizisi İkbal (Gülay Özdem) kimdir?
Bayilerin Ekim 2020 sıfır araç kampanyaları!
Fox TV Çocukluk tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2020 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Müge Anlı canlı yayın izle ATV 16 Ekim 2020 Cuma
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Banka kasa kiralama ücretleri yıllık ücretleri
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
MEBBİS öğretmenlerin hizmet puanı hesaplama işlemleri nereden, nasıl yapılır?
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı
Kuzey Yıldızı Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? Berfin Nilsu Aktaş kariyeri ve rol aldığı yapımlar
Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Kira sözleşmesi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet Seher kimdir? Sıla Türkoğlu Sevgilisi, Yaşı, Boyu
Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?
Ceyla Büyükuzun kimdir? TRT Spor spikeri Ceyla Büyükuzun hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.