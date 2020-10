İşçilerin temel hakları nelerdir? Kanunda işçi haklarını savunan maddeler

Çalışanların Taviz Veremeyecekleri Durumlar

Herhangi bir işyerinde çalışmanın nedeni, işçilerin emek karşılığında emek değeri elde edebilmesidir. İşverenlerin işçi çalıştırmasının nedeni, işçiler tarafından üretilen ürünleri satarak kar elde etmektir. Dolayısıyla her iş ilişkisi menfaat ilişkisine dayanmaktadır ve her iki tarafın hakları ilgili kanunlar çerçevesinde garanti altına alınmıştır. İş hayatında keyfi uygulamalardan kaçınmak için işveren ve çalışanlara bu yasaların uygulanması zorunludur. Bu durum, amacı her iki tarafın da mağdur olmasını engellemek olan belirli koşullar altında kötüye kullanılabilir.

Özellikle işçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeye göre işçi haklarından bir kısmından vazgeçebilir. Öneğin, çalışanlar daha düşük bir maaşla veya bir süre ücretsiz çalışmayı kabul edebilir. Benzer şekilde işveren, çalışanın iş yükünün işe gitmeden azaldığını kabul edebilir. Ancak, özellikle çalışanlar alanında belirli haklar ve sorunlar çok önemlidir. Bu durumlar çalışanların isteseler de vazgeçemeyecekleri durumlardır. Bu durumda işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme imzalanmış olsa dahi, ilgili sözleşme hukuka bağlı değildir ve bağlayıcı bir gücü yoktur. İşveren tarafından talep edilen imtiyazı kabul etmiş ancak mevcut durumdan rahatsız olan bir çalışanın, herhangi bir zamanda ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu bilmesi gerekir.

Sosyal Güvenlik Hakkından Vazgeçilmez

Daha yüksek ücretler veya bankaların takibi nedeniyle, işverenlerin talebi üzerine ve bazı durumlarda işçilerin talebi üzerine sosyal güvenlik hakları tehlikeye atılmaktadır. Ancak çalışanlar sosyal güvenlik haklarından vazgeçemezler. İster kendi isteği, ister işverenin isteği olsun, sigortasız çalışmayı kabul edemez. Ücretsiz çalışsa bile bu süre içinde sigortalı tarafından çalıştırılması gerekir. Bu bakımdan toplam asgari ücret sigortalı olarak gösterilmelidir. 5510 Sayılı Kanunda bu durum sosyal güvenliğin temel hükmüdür; "Zorunlu Sigorta, Fesih Sigortası ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası" başlıklı 92.de "Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kapsamına girenlerin alması gerekir." Sigorta ve genel sağlık sigortası ve genel sağlık sigortasına sahip bireyler genel sağlık sigortasına sahip olmalıdır. "İhtiyaç. Bu bakımdan sigorta hak ve yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması, azaltılması, feragat edilmesi veya devredilmesi geçersizdir.

Bu durum işverenler için de daha büyük riskler getiriyor. Bir işveren, bir çalışanın sigortasız çalışma talebini kabul ederse, o zaman kişinin sigortasız çalıştığını öğrenirse, ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Her durumda, SGK mevzuatı sigortasız işçi çalıştıran işyerlerine büyük para cezaları uygulamaktadır.

İzin ve Sağlık Haklarından Vazgeçilmez

Sigortasız çalışma haricinde çalışanlar izin isteme haklarından vazgeçemezler. Bazı işyerlerinde çalışanların ihtiyaçlarına göre haftalık veya yıllık iş tatili yoktur. Bunun amacı, çalışanları daha fazla ödemeye istekli hale getirmektir, ancak bu imkansızdır ve her hafta en az bir gün izin. Aynı şekilde yıllık izin, çalışanların gereksinimleri kapsamında değildir ve çalışanlar bu süreleri kullanırken maaş indirimi yaşamayacaklardır. Ayrıca çalışanlar işlerinin başında sağlık raporu veya iş güvenliği eğitimi alma konusundan da vazgeçmeyecekler.