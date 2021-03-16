İşçileri taşıyan minibüs takla attı: 8 kişi yaralandı

Gaziantep Nizip İlçesine meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde kırsal İkizceli Mahallesi yakınlarında Karkamış istikametinden Nizip istikametine gitmekte olan kimliği belirlenemeyen bir sürücü kullandığı minibüsün direksiyon hâkimiyetinin kaybetti. Bir anda savrulan minibüs takla atarak yol kenarına devrildi. Tarlaya uçan minibüs içerisinde bulunan 8 inşaat işçisi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi alınan yaralıların durumları hakkında henüz bir bilgi alınmadı.

Yaşanan olay ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken yol trafiği kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.

