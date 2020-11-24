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İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüse karşı alınan tedbirleri ile açık alanda toplantı ve gösteri yasağının bulunduğu Kocaeli’de, işçiler sendikalı oldukları için ücretsiz izne zorlandıklarını iddia ederek Ankara’ya yürümek istediler. İşçilere destek veren sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 95 kişi gözaltına alındı.

24 Kasım 2020 Salı 20:37
İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı
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Kocaeli Gebze ilçesinde Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi çalıştıkları fabrikalarda zorla ücretsiz izne çıkartıldıklarını söyleyerek Ankara’ya yürümek istedi. 3 farklı fabrikadan toplanarak bir araya gelen yaklaşık 100 kişi aralarında işçiler, işçilerin arkadaşları ve sendika yöneticilerin olduğu çalışanlar sendika önünde toplandılar.


Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken valilik kararı ile salgın dolayısıyla yürüyüş ve gösterilerin yasaklandığı Kocaeli’nde polis ekipleri kalabalığın dağılmasını istedi. Dağılmamakta direnen ve yürüyüşe devam etmek isteyen işçilere polis müdahalede bulundu tüm uyarılara rağmen durmayan ve barikatı yıkmaya çalışan aralarında işçi, şçilerin arkadaşları ve sendika yöneticilerinin bulunduğu95 kişi göz altına alınarak oluşan kalabalık dağıtıldı.



Son Güncelleme: 24.11.2020 20:37
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Anahtar Kelimeler:
GebzeYürüyüş
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