İşçilere polis müdahalesi: 95 gözaltı

Kocaeli Gebze ilçesinde Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi çalıştıkları fabrikalarda zorla ücretsiz izne çıkartıldıklarını söyleyerek Ankara’ya yürümek istedi. 3 farklı fabrikadan toplanarak bir araya gelen yaklaşık 100 kişi aralarında işçiler, işçilerin arkadaşları ve sendika yöneticilerin olduğu çalışanlar sendika önünde toplandılar.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken valilik kararı ile salgın dolayısıyla yürüyüş ve gösterilerin yasaklandığı Kocaeli’nde polis ekipleri kalabalığın dağılmasını istedi. Dağılmamakta direnen ve yürüyüşe devam etmek isteyen işçilere polis müdahalede bulundu tüm uyarılara rağmen durmayan ve barikatı yıkmaya çalışan aralarında işçi, şçilerin arkadaşları ve sendika yöneticilerinin bulunduğu95 kişi göz altına alınarak oluşan kalabalık dağıtıldı.