İşçi kaç tutanakta işten çıkarılır?

Kaç ihtarda işverenin işçiyi işten çıkarabildiği ve tutanak tutmanın detayları merak edilen konulardan birisidir. İşyerinde tutanak tutulduğunda nelerin gerçekleştiği ve nasıl tutanak tutulabileceğini haberimizden öİşyerinde uyarı almak, çalışanların en sık karşılaştığı durumlardan biridir. Bir çalışanın geç kalması, işe gelmemesi, işyeri kavgasına katılması veya bir soyguna katılması halinde, işveren bunu toplantı tutanağına kaydeder. Ani fesih durumunda, bu sözleşme feshinin kanıtı olarak kullanılabilir veya işçiye ihtar vererek raporu personel dosyasına kaydedilebilir.

İşçi tutanakları üzerine yanlış bilinen birçok bilgi yer almakta. 3 tutanak tutulduğu durumda işçinin işten çıkarılacağına yönelik olan bilgi yanlıştır. İşyerinde işçi tutanaklarının nasıl olması gerektiğini, bunların geçerlilik sürelerini ve kaç savunma sonrası işten çıkarılabileceğini sizlerle paylaşıyoruz.

İşten çıkarma tutanağı

İşten çıkarma tutanağının nasıl tutulduğu bilinmesi gereken önemli hususlardan birisidir. İşyerinde tutanak tutulması gerektiğinde şu detaylar göz önünde bulundurulmalıdır:

Tutanağın yazılı olması, en az iki kişi tarafından imzalanması

Başlık kısmında TUTANAKTIR yazısının bulunması

Tutanak tutulmuş olan işçinin kimlik bilgileri, görevleri, işyerinde çalışmaya başladıkları gün ve tutanak tutulma sebebinin yazılı olması gerekmektedir.

Tutanağın sağ üst tarafında tarihin bulunması gerekmektedir.

Bir tutanak öneği şu şekildedir:

Tutanak tutulduğunda ne olur?

İşçi üzerine 3 tutanak tutulmasının ardından veya anında sözleşme feshinin verilmesi tutanağın sebebine göre değişiklik gösterebilir. İşyerinde hırsızlık yapmaya girişen bir işçinin ilk tutanakta tazminatsız şekilde fesih edilmesi mümkündür. İşyerinde çalışma performansı düşen işçinin ise 5 tutanağa kadar bile çıkışı verilmeyebilir.

İşyerinde haksız yere tutanak tutulduğunda ne yapılmalıdır?

İşyerinde haksız yere tutanak tutulduğunu düşünen kişiler, ilk olarak amiriyle görüşerek bunun geri alınması talebinde bulunmalıdır. Amir tutanağı geri almadığında kanıtlayıcı belge, resim veya video ile birlikte bir dilekçe yazılması ve bu belgelerle birlikte işyerine teslim edilmesi, özlük dosyasında saklanmasının talep edilmesi gerekmektedir. Aynı dilekçe ve belgelerin bir kopyasının da sizde bulunması faydalı olacaktır.

Tutanak kaç gün içerisinde tutulmalıdır?

Tutanak tutulacağında tutanağın direk aynı gün içerisinde tutulması gerekmektedir. Devamsızlık durumunda da aynı gün içerisinde şahitler huzurunda tutanağın hazırlanması gerekmektedir. Aynı gün tutulmamış olan tutanakların sonradan tutulması durumunda geçerliliklerini sürdürebilmesi için şahit imzalarına ve kanıtlayıcı belgelere ihtiyacı görülebilir.

İşyerinde tutanak geçerlilik süresi nedir?

İşçiye tutulan bir tutanak ne kadar süre geçerliliğini sürdürmektedir? Tutanakların herhangi bir geçerlilik süreleri bulunmamaktadır, yani sınırsızdır. Ancak tutulan tutanaklarda 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi kapsamında derhal fesih yapılacaksa bu durumda bu tutanağın 6 iş günü içerisinde işleme alınması ve uygulanması gerekir.

Tutanakların işleme konulma süresi ne kadardır?

Tutanakların işleme konulma süresi farklılık gösterebilmektedir. Derhal fesih gerektiği durumlar söz konusu olduğunda tutanaklar hemen tutularak sözleşme feshi gerçekleştirilebilir. Basit sebeplerle tutulan tutanakların ise özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. İlerleyen süre içerisinde tekrarlandığında işçiye gerekli ceza verilebilmektedir.

İşçi kaç tutanakta işten çıkarılır?

4857 Sayılı Kanun ve Yönetmelikte buna ilişkin herhangi bir rakam bulunmamaktadır. Çünkü her halükarda bu sayı kanun ve yönetmeliklerde yer almamaktadır. 4857 sayılı Kanun'un 25. maddesi kapsamında, derhal işten çıkarmayı gerektiren bir durum için (soygun, taciz, işverene darp, salgın hastalık vb.) tek bir rapor bile yeterli olabilir. Veya bir çalışan birden fazla kez devamsızlık yaparsa, ikinci veya üçüncü raporda işten çıkarılabilir. Ancak genel uygulamada 3 tutanaktan itibaren çıkışının verilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

3 tutanak işten çıkarmaya uygun mudur?

Yukarıda bulunan açıklama doğrultusunda işçinin 3 tutanaktan sonra işten çıkarılmasını içeren bir kanun bulunmamaktadır. İşçinin 3 tutanağı bulunduğu gerekçesiyle işçinin çıkışı direk verilemez. Tutanak nedenleri arasında sözleşme feshinin dahil olduğu konularda işçinin çıkışı verilebilir.

Tazminatsız işten çıkarma tutanağı nedir?

İşçilerin tazminatsız işten çıkarılabileceği durumlar 4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesinde sayılmıştır. Bunlardan birisi gerçekleştiğinde işveren bir tutanakla, derhal ve tazminatsız çıkış verebilir

4857 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi alt bentleri ve derhal çıkış gerektiren durumların tamamı ve ayrıntılı bilgi için hemen 4857 Sayılı Kanun 25’inci madde sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu kapsamda işten çıkışlar da artık SGK 29 kodu ile verilmemekte ve 25/2 alt bendi kapsamında yer alan ayrı kodlarla çıkışlar verilmekte. Yeni SGK işten çıkış kodları başlıklı yazımızdan bu kapsamda verilen çıkış kodu ve açıklamasına göz atabilirsiniz.

Tutanakla işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı engellenir mi?

İşsizlik maaşı alabilmek adına kişinin işveren tarafından çıkışının verilmesi ve çıkış sebebinin İş Kanunu 4857/25’inci madde kapsamı harici bir kodla verilmiş olması gerekir. Aynı zamanda işten çıkış tarihinden önceki son 3 ay içerisinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekli unsurlardan birisidir.

