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İş yerleri kaçta kapanacak? Kuaför, sinema, restoran ve spor salonları kapanış saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yeni karar ile iş yerlerinin kaçta kapanacağı belli oldu. İşte kuaför, sinema, restoran ve spor salonlarının kapanış saatleri.

03 Kasım 2020 Salı 23:48
İş yerleri kaçta kapanacak? Kuaför, sinema, restoran ve spor salonları kapanış saatleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Pandeminin halen devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı.

İş yerleri kaçta kapanacak?


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması doğrultusunda özel sektör ve kamuda esnek mesai saatleri uygulaması başlayacak. Koronavirüsün bulaşma riskinin yoğun olduğu pazar yeri ve marketlerde denetimler arttırılacak.

Bunun yanında özel sektörü yakından ilgilendiren bir karar alındı. Bugünden itibaren paket servisi hariç olmak üzere restoran, lokanta, cafe, berber, pastane, nikah ve düğün salonu, hamam, kuaför, intenet kafe, tiyatro, sinema, konser salonu, yüzme havuzu ve kaplıcalarda saat 22.00’den sonra hizmet verilmeyecek.



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:48
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Anahtar Kelimeler:
CafeKuaförTedbirKORONA
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