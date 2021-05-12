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İş yerinde asansör boşluğuna düşen çalışan can verdi

İstanbul Esenyurt'ta bir firmada aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Ekrem Durmaz, çalıştığı esnada iş yerindeki asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:28
İş yerinde asansör boşluğuna düşen çalışan can verdi
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Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan üzücü olay bugün İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde aşçı olara çalışan 35 yaşındaki Ekrem Durmaz, çalışanlar için yemek dağıtım işini yaptıktan sonra, malzemeleri çıkartırken, bir anlık dikkatsizliği sonucu asansör boşluğa düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi.

10 metre aşağıya düştü

Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaklaşık 10 metre yükselikten aşağıya düşen Durmaz'ın yaralandığını tespit etti. Durmaz yapılan ilk müdahaleden sonra ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Hastanede acil servis kısmında tedaviye alınan talihsiz çalışan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durmaz'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAsansör Boşluğuna Düştü
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