İş yeri sahibi elektriğini kesmeye gelen çalışanı bıçakladı

Çorum Küçük Sanayi sitesinde borcundan dolayı elektrik kesintisi yapmaya giden Seçkin Y. iş yeri sahibinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre YEDAŞ şirketinde çalışan Seçkin Y., sanayi sitesinin içinde yer alan bir iş yerinin borcundan dolayı elektriğini kesmek için iş yerine gitti. İş yerinin sahibi olan G.M., elektriğini kesmeye gelen Seçkin Y. ile kesmemesi için tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sonrasında iş yeri sahibi G.M., elindeki bıçakla Seçkin Y.'ye saldırdı. Kolundan yaralanan Seçkin Y., durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan Seçkin Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan YEDAŞ çalışanının şikayeti üzerine iş yeri sahibi G.M., polis tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.